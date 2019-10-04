Yargı Harcı nedir?
Yargı harcı, mahkemelerde görülen davalarda önemli koşullar arasında yer alıyor. Yargı harcı yatırılmadan ise dava açmak mümkün olamayabiliyor. Peki, genel olarak kaybedilen davalar sonrasında da gündeme gelen yargı harcı nedir? İşte, yargı harcı hakkında kısa bir bilgi
Yargı harcı, dava açarken önemli koşullar arasında yer almaktadır.
Dava açarken, davacı olarak belli bir miktar yargılama harcı ile davada yapılacak masrafların oluşturduğu ve her yıl Adalet Bakanlığı’nca yayınlanan listede gösterilen miktar kadar gider avansını mahkemeye yatırmak gerekmektedir. Davanın kazanılması halinde bu giderler ve harç parası karşı taraftan geri alınmaktadır.
Davanın kaybedilmesi halinde yargı harcı borcu ödenmezse icra yoluna gidilebilmektedir.
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