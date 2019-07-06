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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
06.07.2019 - 23:12, Son Güncelleme:

Yardım etmek için durdu, hayatının şokunu yaşadı

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Yozgat'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Kaza akşam saatlerinde Yozgat-Sivas karayolunda meydana geldi. Vehbi Yılmaz yönetimindeki 66 FK 963 plakalı otomobil, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Ziya Türkben idaresindeki 66 HH 187 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Karaarslan idaresindeki 39 SA 137 plakalı otomobile çarparak durabildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, 66 FK 963 plakalı otomobilde bulunan Sadık Durmuşun öldüğünü tespit etti. Yaralanan sürücüler ile 39 SA 137 plakalı otomobildeki Ayşe, Hasret ve Hakan Karaarslan ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Yardım etmek için durdu, hayatının şokunu yaşadı

YARDIM ETMEK İÇİN DURDU, BABASININ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Öte yandan olay yerinden otomobiliyle geçen Mustafa Durmuş, kazazedelere yardımcı olmak için olay yerinde durdu. Kaza yerine gelen Durmuş, babası Sadık Durmuşun cansız bedeniyle karşılaştı. Bir süre şok geçiren Mustafa Durmuş, gözyaşlarına boğuldu. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yozgat'ta, 2 otomobil ile 1 traktörün karıştığı trafik kazasında, Sadık Durmuş (55) hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden tesadüfen geçen Mustafa Durmuş, yardım etmek için kaza yapan araçların yayına gittiğinde babasının cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu.

Yardım etmek için durdu, hayatının şokunu yaşadı

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