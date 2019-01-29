Yaptıkları şato tipi villalar çok tartışılmıştı... İflas Müdürlüğü'nden şirketle ilgili flaş karar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYaptıkları şato tipi villalar çok tartışılmıştı... İflas Müdürlüğü'nden şirketle ilgili flaş karar
GeriEkonomi Yaptıkları şato tipi villalar çok tartışılmıştı... İflas Müdürlüğü'nden şirketle ilgili flaş karar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
29.01.2019 - 15:18, Son Güncelleme:

Yaptıkları şato tipi villalar çok tartışılmıştı... İflas Müdürlüğü'nden şirketle ilgili flaş karar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yaptıkları şato tipi villalar çok tartışılmıştı... İflas Müdürlüğü'nden şirketle ilgili flaş karar

Bolu'da yaptığı şato tipi villalarla bilinen bir firmaya ait Sarot Turizm adlı şirketin projelerinin yarım kalması ve iflas kararı verilmesi üzerine şirket alacaklılarının başvuruda bulunduğu İstanbul 1. İflas Müdürlüğü, taraflar arasında bir toplantı düzenledi ve şirket faaliyetinin devamına yönelik karar aldı. Sarot Turizm avukatı, "Faaliyete devam edilirse altın, edilmezse çamur olur" dedi.

İstanbul Adalet Sarayı seminer salonunda İstanbul 1. İflas Müdürü Ahmet Özata’nın başkanlığında gerçekleştirilen ilk alacaklılar toplantısına, toplamda 48 milyon 700 bin 744 liralık alacağı bulunan yaklaşık 100 kişi katıldı. Yoklamanın başlamasının ardından, toplantıya katılanların toplam alacak tutarının 47 milyon 562 bin 394 lira olduğu açıklandı.

Toplantıda söz alan bir alacaklı, müflis(batık) firmanın sahipleriyle aynı soyadı taşıyan ve aynı zamanda alacaklı olan kişilerin de salonda bulunduğu, bunun ahlaki olmayacağını, büro azası seçilen iki avukattan birinin de bu nitelikteki kişilerden bazılarının avukatı olduğunu savundu.

İflas Müdürü Ahmet Özata ise bu hususta bir itirazları var ise, dilekçeyle başvurabileceklerini, büro azası seçilen avukatların hukukçu kişiler olduğunu söyleyerek, alacaklılara peşin hükümlü olmamalarını belirtti.

Toplantıda daha sonra iflasın açılış tarihinden bugüne kadar yapılan işlemlerin özeti, Özata tarafından salonda açıklandı.

"İflas verilirse inşaat çöp olur"

Faaliyet izni oylamasının yapılacağı sırada, müflis firmanın avukat Özgür Yanar söz istedi. Firma hakkındaki iflas kararını istinaf mahkemesine taşıdıklarını kaydeden avukat Yanar, "Bahsi geçen şirketlerin iflas edemeyeceği yönünde başvurumuzu yaptık. Faaliyetler devam etmekte. Palas otelin ve devre
mülklerin iç dizaynı, peyzajı yapılıyor. Faaliyete devam edilirse altın olur, edilmezse çamur olur. Bu şirket borca batık değil. Şirketin mal varlığı, bahsi geçen inşaatların 5-10 katı civarında. Haziran ayına kadar varlıklarınızı teslime hazır hale getirelim. Faaliyet izni verin, sözler tutulmazsa bir sonraki toplantıda faaliyet izni vermezsiniz." dedi.

Alacaklıların, "faaliyet izni verilmezse ne olacağına" yönelik sorusunu yanıtlayan başkan Özata ise, "Faaliyet izni vermezseniz ve bu karar kesinleşirse gidip oteli ve şirketin merkezini mühürleyeceğim." diye konuştu.

Bu sırada söz alan, müflis ve alacaklı olduğunu söyleyen Tolga Özbek, firmanın iflası verilirse, inşaatın çöp olacağını dile getirdi.
Özbek, "Hiçbir şekilde iflasa sırtımızı dayamadık. Biz hiç iflas kararı verilmemiş gibi çalışmalara devam ediyoruz. Bugüne kadar hep öz kaynaklarımızı kullandık. Benim ricam, biz her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Bu Sarot Palace'ı bitireceğiz. Country ve Palace'ı aynı anda bitiremeyiz. İkisini birden bitirmeye gücümüz yok. Country zor bir inşaat değil, sadece paraya ihtiyaç var. Sarot'un faaliyetinin devamına izin verirseniz, oradan gelecek parayla, Country için çalışmalar yapacağız." şeklinde konuştu.

Oylamada "devam" kararı çıktı

Toplantıda daha sonra faaliyet izni için oylama yapıldı. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile ikinci alacaklılar toplantısına kadar şirket faaliyetinin devam ettirilmesine karar verildi.

Daha sonra geçilen ikinci oylamanın, iflas idare memurlarının seçimine ilişkin olacağı belirtilerek, alacaklılardan 4 aday göstermeleri istendi. Bunun üzerine bir alacaklı, iflas idaresinin, İstanbul 1. İflas Müdürlüğü tarafından yapılmasını teklif etti. Parasal çoğunlukla seçilecek iflas idaresine güven olmayacağını kaydeden alacaklı, "Biz bu güven sağlanması için tasfiyenin desen yürütülmesinin oylamaya sunulmasını istiyoruz." dedi.

Oylamada, alacaklılar, tasfiyenin ikinci toplantıya kadar İflas Müdürlüğü tarafından resen yürütülmesine karar verdi. İkinci alacaklılar toplantısının 2 ay sonra yapılacağı öğrenildi.

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 30 Kasım 2018'deki duruşmada, Sarot Turizm Otelcilik Gayrimenkul Taahhüd A.Ş, Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama ve Bolu-e Enerji Beton Nakliyat İnşaat Taahüt Sanayi Ltd'nin iflasına karar vermişti. Kararda, bu şirketlerin geçici mühletten bu yana mali durumunu

iyileştirme, önceden doğmuş ve doğacak borçlarını ödeyebilecek duruma geleceğine dair gerçekçi ihtimalin bulunmadığı belirtilmişti.

Mudurnu’da yapımı yarım kalan şato tipi evler tartışma konusu oldu
daha fazla video için
Mudurnu evlerinin ahı tuttu... Yüzyılların mimarisi dururken bunları yapıp iflas ettiler
Mudurnu evlerinin ahı tuttu... Yüzyılların mimarisi dururken bunları yapıp iflas ettiler
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    1
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor