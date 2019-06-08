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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ANKARA (AA) - GÜLŞEN ÇAĞATAY
08.06.2019 - 11:51, Son Güncelleme:

Yapımı tamamlandı! İşte Türkiye'nin ilk ‘rüzgar tüneli’

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Yapımı tamamlandı! İşte Türkiye'nin ilk ‘rüzgar tüneli’

Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye'nin ilk rüzgar tünelinin yapımı tamamlandı. OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci "Bölgemizdeki bir firmamız tarafından yüzde 95 yerlilik oranı ile hayata geçirilen yatırım için 25 milyon lira harcandı" dedi.

Savunma, uçak ve otomotiv sanayisi gibi önemli alanlara ilişkin yüksek aerodinamik testlerin yapılmasına olanak sağlayacak Türkiye'nin ilk rüzgar tünelinin tamamlandığı belirtildi.

Toplam 25 milyon liraya mal olan yatırım hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, ODTÜ Rüzgar Tüneli adı verilen test merkezi projesiyle Türkiye'nin böyle bir merkeze sahip 8. ülke konumuna geleceğini söyledi.

Ekinci, merkezde, sanayi sektöründeki parçaların aerodinamik, ısı, ışık gibi faktörlerle dayanıklılık testleri gerçekleştirilmesinin yanında uzay araçlarının yüksek güvenirlik gerektiren testlerinin de yapılacağını anlattı.

Projenin OSTİM'deki Sey Metal firmasına ait olduğunu dile getiren Ekinci, Firmanın projeyi ODTÜ'den aldığını, 24 ayda tamamladığını ve tesisin 0,3 mach rüzgar hızına sahip, üç farklı test odasına sahip olduğunu bildirdi.

Gerekli izolasyonların sağlanması halinde, tesiste aynı anda üç testin gerçekleştirilebileceğine işaret eden Ekinci, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin ilk rüzgar tüneli inşaatı 1930'lu yıllarda başlamış ancak bitirilememiştir. Bugün ise 8 genç mühendis tarafından yapımı tamamlanan Test Merkezi, OSTİM'deki başarı hikayelerinden biridir. Projenin sahibi ODTÜ Rüzgar Enerjisi ve Araştırma Merkezi, yazılım ise Kanadalı bir firma tarafından yapıldı. Sey Metal ise bu projenin hem uygulayıcısı, hem yapımcısı oldu ve bütün sorumluluğu üzerine aldı. Söz konusu tesis şirket tarafından başlangıçta yüzde 52 olan yerlilik oranı yüzde 95'e çıkarılarak tamamlandı. Yerlilik oranındaki artış, şirket bünyesindeki mühendislerin çabalarıyla gerçekleşti."

TÜNELDE YAPILACAK TESTLER

Ekinci, saatte 360 kilometre hıza kadar çıkabilen tüm araçların aerodinamik, izolasyon, rüzgar testlerinin tesis bünyesinde gerçekleştirilmesinin sektör açısından test maliyetlerini düşüreceğini ifade etti.

Tamamlanan ODTÜ Rüzgar Tüneli'nin 2-2,5 yıl içinde yatırım masrafını amorti edeceğini anlatan Ekinci, "Test yaptırmak isteyen sanayici, kurum ve kuruluş yerli ve milli test merkezini kullanarak test maliyetlerini azaltacak. Örneğin Almanya'da sektörüne göre değişen testlerin günlüğü 20-60 bin lira maliyete kadar çıkabiliyor." dedi.

Ekinci, tesisin bir çok sektör tarafından iyi bilinen ve ihtiyaç duyulan bir tesis olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Rüzgar tüneli, aynı zamanda Türkiye'nin stratejik olarak ihtiyaç duyduğu bir tesis. Herhangi bir ürün dışarıda test ettirildiğinde ürünün test edilmesinin yanında ürüne yönelik bilgilerin gizliliği konusunda da şüpheler oluşabilir. Ancak ülkenizde bu testleri yapmanız halinde ürün gizliliğini muhafaza edebilirsiniz."

Ekinci, sanayinin gelişmesiyle gelecekte yurt içinde testlere taleple doğru orantılı olarak, rüzgar test tüneli sayısının artacağını kaydetti.

Yapımı tamamlandı İşte Türkiyenin ilk ‘rüzgar tüneli’




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