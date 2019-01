Yapımcılar kızgın

Sektörün önde gelen yapımcılarıyla bir kez daha konuştum. Bu kez sert çıkış onlardan geldi. Yapımcılar Mars tarafını ağır şekilde eleştirdiler. İyi niyetlerini bir kenara bıraktıklarını da açıkça söylediler...

HAKKIMIZI ÇALIYORLAR





- TAFF PIctures Yönetim Kurulu Başkanı Timur Savcı: Söyledikleri hiçbir argümanın tutar tarafı yok. Biz, yapımcıların hakkını çalıyorsunuz diyoruz, konuyu değiştirmeyin kardeşim. Ben artık çok açık konuşuyorum; Bizim payımızdan çalıp en iyi modelin bu olduğunu söylüyorlar. Yapımcının payından direkt hırsızlık yaparak çalışıyor bu sistem. Bunların ‘paylaşılmayan gelir’ diye bir kalemleri var. Bilet dışında satılan her şey demek bu; reklam, mısır, meşrubat vs... Bunların bütün stratejileri orayı artırmak üzerine kurulu. ‘Hırsızlık yapma kardeşim, bizim payımızdan çalma’ diyoruz biz. Yapımcının payına tecavüz ederek, bizim payımızdan kıyak yaparak

sinema endüstrisini büyütecekmiş, yapımcılar film yapamaz hale gelince mi endüstri büyüyecek? Kanyon’da 24 liradan 25 liradan ucuz bilet yok. Bize nasıl 5 lira kalıyor? Paylaşılmayan gelirleri sürekli büyütürken bize aynı payı veriyor, hilenin dört türlüsü de var

ama artık yakalandılar.

BİLETİ UCUZLAT SEYİRCİ ARTSIN





- BKM CEO'su Zümrüt Arol Bekçe: Mars her yıl bilet ve mısır, kola ve reklam dahil her şeye enflasyon nispetinde veya daha fazla zam yapıyor. Ancak bu zam yapımcıya yansımıyor maalesef. Toplu bilet satışı ve promosyon kampanyaları her geçen yıl katlanarak artıyor ama maalesef bu da yapımcıya ya minimum bir bedelden göstermelik paylaşılıyor ya da hiç yansıtılmıyor. Ne yazık ki toplu bilet satış rakamları binlerle başlayıp şu an milyonlarla ifade edilir duruma geldi. Gelirimizin ana kaynağı sinema bilet satışı olduğu göz önüne alındığında maliyetler enflasyonun da üzerinde arttığı bu sektörde gelir enflasyon kadar bile artmıyorsa aradaki açığı kapamak hiçbir koşulda mümkün değildir. BKM olarak büyük bütçeli bir tarih filmi, bir aksiyon filmi nasıl çekeceğiz? Bu hangi gelir ile finanse edilecek? Biz reklamdan da mısırdan da pay istemiyoruz. Biz kendi payımızın devletin açıkladığı enflasyon oranı nispetinde artmış bedelini istiyoruz sadece. Sinema seyircisinin artmasına yönelik yapımcıların planları var. Ama bu konuda Mars grubu hâlâ bir araya gelmiş değiliz…

YAPIMCILAR CESUR OLSUN





- Avşar Film Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Avşar: Avşar Film olarak 180 salonumuz var yeni açılacaklarla 230 olacak. Mars’tan sonra en büyük salon işletmecisiyiz. Her sene 2-3 film yapıyorum, şu ana kadar Türkiye’de 112 film yaptım. Olayın iki tarafında olan biriyim, iş giderek çirkinleşiyor. Ben kendi salonlarımda mısır kampanyaları yapmıyorum çünkü ben yapımcının ne zorluklarla film yaptığını biliyorum. Nereden bakarsan sıkıntı var. Korelilere Türkiye pazarının maliyeti çok yüksek ayakta durabilmeleri için bir şeyler yapmaları şart. Şu an uyguladıkları yöntem filmciye yansıyor. Filmciye yansımadan bu işi kârlı hale getirmeleri lazım. Ama bunun formülü mısır promosyonu değil. Filmcinin korkmaması, cesaretli olması gerekiyor. 80’lerde dik durduk, cesaretli olduk sonunda bir uzlaşma oldu. Yanlış bilinen bir şey var: Türk filmlerinin en iyi lokasyonu Kanyon, İstinye Park, Zorlu değildir...

KANUN TANIMAMAK NE DEMEK?





Madd EntertaInment Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Aksoy: Türkiye’de sinema biletinin fiyatı yok şu anda... Kaç lira olduğu belli değil. Biz biletin kaç lira olduğunu bilmiyoruz. O bileti gidiyor birine 3 liraya, birine 8 liraya satıyor, bulduğuna 40 liraya satıyor. Ben senin ortağınım ama ben bilmiyorum bileti kaça sattığını. Sonra kalkıp sana 5 lira düştü diyorlar... Allah razı olsun ya... Ben bir bilete 42 lira para ödedim geçen gün. Bunun neresi mısır, neresi meşrubat, neresi bilet onu bir Allah biliyor bir de bu Koreli arkadaşlar. ‘Mısır istemiyorum’ diyorum yok mısır da alacaksın diyorlar... Geçekten hırsızlık yapılıyor artık... Sen içeride meşrubat, mısır ne istiyorsan sat, istersen bedava ver... Ama biletin belli bir fiyatı olsun. Bizim söylediğimiz bu. Desin ki 10 lira 20 lira bilet sen bu parayı verip sinemaya girebilirsin. Üstüne bir şey daha koy koyma bizi ilgilendirmez... İçeri girmeden insanlar senin mısırına niye para ödüyor kardeşim. Bundan daha iyi bir formül yokmuş, bak sen... Ben çalmaya devam edeceğim, benim çalmamı kabul edenlerle film yapacağım diyorsan buna bir şey demem... “Ben kanun çıksa da bunu yaparım” demek açıkçası ben kanun tanımıyorum demek... Röportaj için bütün sektörün teşekkür etmesi lazım sana... O kadar açığa çıkardın ki meseleyi... Bir ülkeye gelip kanunu tanımamak ne demek... Düşün biz Meksika’ya, İspanya’ya dizi satmaya gidiyoruz kanun tanımayız diyoruz, nerede görülmüş böyle şey?