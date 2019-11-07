Yapılandırmalardan 68 milyar lira geldi
Vergide yeniden yapılandırmalardan son 3 yılda toplam 68 milyar lira gelir sağlandı.
Kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik 2016, 2017 ve 2018’de 3 yapılandırma çıktı. 2020 programında 2019 bütçesine ilişkin gelişmeler ayrıntılarıyla yer aldı. Yeniden yapılandırma yasaları kapsamında ne kadarlık gelir geldiği de tek tek sıralandı. 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı yasa çerçevesinde 2016’da 13.7 milyar lira, 2017’de 12.4 milyar lira, 2018 yılında ise 9.5 milyar lira gelir elde edildi. 2016’da çıkarılan 6736 sayılı yasa çerçevesinde 40.4 milyar liralık gelir elde edildi. Üç yapılandırma içinde en fazla gelir 2016’da sağlandı. 2017’de yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa çerçevesinde 2 milyar lira, 2018 yılında 1.9 milyar lira tahsilat sağlandı. 2018’de yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa kapsamında 13.8 milyar liralık gelir geldi. 2019’un ilk dokuz ayında ise 6736 sayılı yasadan dolayı 4.8 milyar lira, 7020 sayılı yasadan dolayı 0.9 milyar lira ve 7143 sayılı yasadan dolayı da 9 milyar lira gelir elde edildi.
VERGİ GELİRLERİNDE NE OLDU?
2019’da bütçe harcamalarının 961 milyar lira, gelirlerinin 880.4 milyar lira, bütçe açığının da 80.6 milyar lira olarak tahmin edildiğinin hatırlatıldığı programda, “Yıl sonunda harcamaların başlangıç ödeneğinin 31.4 milyar lira üzerinde, gelirlerin ise bütçe tahmininin 13 milyar lira altında kalarak sırasıyla 992.4 milyar lira ve 867.4 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir” denildi. 2019’da petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe tahmininin 7.4 milyar lira altında kalacağının belirtildiği programda, azalışta tüketimdeki daralma ve eşel mobil sisteminin etkili olduğu, eşel mobilden dolayı 2018’de 9.2 milyar lira ÖTV gelirinden vazgeçildiği kaydedildi. Satışlarda görülen azalma trendi nedeniyle motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV tahsilatının da bütçe tahmininin 11.2 milyar lira altında kalacağına değinildi.
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