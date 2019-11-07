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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
07.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yapılandırmalardan 68 milyar lira geldi

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Yapılandırmalardan 68 milyar lira geldi

Vergide yeniden yapılandırmalardan son 3 yılda toplam 68 milyar lira gelir sağlandı.

Kamu alacaklarının yapılandırılmasına yönelik 2016, 2017 ve 2018’de 3 yapılandırma çıktı. 2020 programında 2019 bütçesine ilişkin gelişmeler ayrıntılarıyla yer aldı. Yeniden yapılandırma yasaları kapsamında ne kadarlık gelir geldiği de tek tek sıralandı. 2016 yılında yürürlüğe giren 6736 sayılı yasa çerçevesinde 2016’da 13.7 milyar lira, 2017’de 12.4 milyar lira, 2018 yılında ise 9.5 milyar lira gelir elde edildi. 2016’da çıkarılan 6736 sayılı yasa çerçevesinde 40.4 milyar liralık gelir elde edildi. Üç yapılandırma içinde en fazla gelir 2016’da sağlandı. 2017’de yürürlüğe giren 7020 sayılı yasa çerçevesinde 2 milyar lira, 2018 yılında 1.9 milyar lira tahsilat sağlandı. 2018’de yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa kapsamında 13.8 milyar liralık gelir geldi. 2019’un ilk dokuz ayında ise 6736 sayılı yasadan dolayı 4.8 milyar lira, 7020 sayılı yasadan dolayı 0.9 milyar lira ve 7143 sayılı yasadan dolayı da 9 milyar lira gelir elde edildi.

VERGİ GELİRLERİNDE NE OLDU?

2019’da bütçe harcamalarının 961 milyar lira, gelirlerinin 880.4 milyar lira, bütçe açığının da 80.6 milyar lira olarak tahmin edildiğinin hatırlatıldığı programda, “Yıl sonunda harcamaların başlangıç ödeneğinin 31.4 milyar lira üzerinde, gelirlerin ise bütçe tahmininin 13 milyar lira altında kalarak sırasıyla 992.4 milyar lira ve 867.4 milyar lira olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir” denildi. 2019’da petrol ve doğal gaz ürünlerinden elde edilen ÖTV tahsilatının, bütçe tahmininin 7.4 milyar lira altında kalacağının belirtildiği programda, azalışta tüketimdeki daralma ve eşel mobil sisteminin etkili olduğu, eşel mobilden dolayı 2018’de 9.2 milyar lira ÖTV gelirinden vazgeçildiği kaydedildi. Satışlarda görülen azalma trendi nedeniyle motorlu taşıtlardan elde edilen ÖTV tahsilatının da bütçe tahmininin 11.2 milyar lira altında kalacağına değinildi.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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