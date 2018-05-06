Yapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek
GeriEkonomi Yapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
Neşe KARANFİL/ANKARA
06.05.2018 - 21:39, Son Güncelleme:

Yapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek

Yeni barış paketi geçen yıllarda yeniden yapılandırmaya başvuranlar için de imkanlar sunuyor. 3 yılda vergi ve sigorta primlerini yeniden yapılandıranlar barış paketiyle peşin ödeme yaptıklarında faizin yüzde 90’i silinecek.

GEÇEN 3 yılda vergi ve SSK primlerini yeniden yapılandıranlar yeni barış paketinde peşin ödeme yapabilecekler. Peşin ödeme yapılırsa faizin yüzde 90’ıYapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek
silinecek. Eğer iki taksitte ödeme yaparlarsa faizin yüzde 50’si silinecek. Peşin ödeme avantajından geçmiş yapılandırmalarda taksitlerini ödemeye devam edenler yararlanabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen hafta bir günde kabul edilen vergi ve SSK primlerini yeniden yapılandıran düzenleme geçmiş yıllardaki yapılandırmalara göre peşin ödemeyi teşvik ediyor. Geçmiş yapılandırmalarda peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE’ye göre hesaplanan faizin yüzde 50’si siliniyordu. Yeni düzenlemede ise vatandaş ödemesi gereken tutarı peşin öderse bu durumda hesaplanan faizin yüzde 90’ı alınmayacak. Sadece yüzde 10’luk kısmı ödenecek. Eğer vatandaş peşin ödemek yerine borcunu 2 taksitte ödemek isterse de yeni pakette bunun için de avantaj getirildi. Faiz yüzde 50 indirimli alınacak.

TAKSİTLERİ SÜRENLER
Geçen yıllarda borçlarını yapılandırmış taksitlerini de ödemeye devam edenler yeni paketten yararlanamayacaklar. Bunun tek istisnası peşin ödeme seçeneği olacak. Yeni yapılandırma paketinde peşin ödeme avantajları ödemeleri devam eden diğer yapılandırmaları da kapsayacak. 2014 yılında 6552 sayılı yasa, 2016 yılında 6736 sayılı yasa ve 2017 yılında da 7020 sayılı yasa çıkarıldı.

Bu yapılandırmaların taksitleri devam ediyor. Borçlarını bu yasalarla yapılandıran ve taksitlerini ödemeye devam edenler peşin ödeme avantajından yararlanabilecek. Kanun yürürlüğü girdikten sonra kalan tutarlarını yani gelecek aylara ilişkin taksitlerini bir defada peşin olarak ödeyebilecekler. Eğer peşin ödemeyi tercih ederlerse gelecek vadelerdeki taksitlere göre hesaplanan faizin yüzde 90’ı silinecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen yeni bir önergeyle taksitleri devam edenlerin kalan borçlarını iki taksitte ödemesi halinde faizinden yüzde 50 indirim yapılması düzenlemesi de getirildi.

PEŞİN ÖDENSE NE OLACAK?
Vatandaşın diyelim ki 10 bin lira ana paradan oluşan vergi borcu vardı. Geçmişte başvurduğu bir yeniden yapılandırmada hesaplanan faizi de 8 bin lira oldu. Toplam borcu 18 bin lira. Borcunu 18 ay olarak yapılandırdı. Yapılandırma çerçevesinde her ay bin lira taksitle 3 bin lira ödedi. Geriye ödemesi gereken 15 bin lira borcu kaldı. Bunun da 8 bin lirası ana para 7 bin lirası da ÜFE ile yapılandırılan faiz kısmı olsun. 8 bin liralık ana para aynen duracak. Ancak kalan 7 bin liralık faizin yüzde 90’ı silinecek. Yani 700 lirayı ödeyecek. Mükellef peşin ödemek isterse toplamda 8 bin 700 lira ödeyerek borcunu kapatabilecek. Yetkililer geçmişte çıkarılan üç yeniden yapılandırma içinde en fazla ilginin 6736 sayılı yasaya gösterildiğini belirterek, bu yapılandırmadan peşin ödemeye geçecek olanların daha fazla olabileceğini tahmin ettiklerini söylediler.

15 MİLYON BORÇLU
YENİ paketle 119.2 milyar lirası vergi, 64.3 milyon lirası SSK primi olmak üzere toplam 183.5 milyar liralık alacak yapılandırılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da 338.5 milyon liralık alacağı kapsamda. Maliye Bakanlığı’na 9.8 milyon kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 5.5 milyon kişi, Gümrük Bakanlığı’na da bin 170 kişi borçlu. Maliye Bakanlığı verilerine göre 242 bin 686 ihtilaflı dosya bulunuyor. Ayrıca 59 bin 951 dosyanın da incelenmesi devam ediyor.

HANGİ ALACAKLAR KAPSAMDA?
VERGİ: Gelir, Kurumlar, KDV, ÖTV, Motorlu taşıtlar vergisi, Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri.
SSK: Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları
GÜMRÜK: Gümrük vergisi, gümrük idari para cezaları, faizler.
İDARİ PARA CEZALARI: Trafik para cezaları, seçim, nüfus para cezaları, karayolu kaşıma kanununa göre kesilen para cezaları ile usulsüz geçişler, RTÜK idari para cezaları
BELEDİYELER: Su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları
DİĞER ALACAKLAR: Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

Dünyanın kombisini Türkiye’de üretecek

Yıldırım: ‘Titanic kazası bir milattır’

SPONSORLU

Başarılı girişimciler yatırımlarını nasıl yapıyor?