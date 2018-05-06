Yapılandırmada peşin ödemede faizin yüzde 90’ı silinecek

GEÇEN 3 yılda vergi ve SSK primlerini yeniden yapılandıranlar yeni barış paketinde peşin ödeme yapabilecekler. Peşin ödeme yapılırsa faizin yüzde 90’ı

silinecek. Eğer iki taksitte ödeme yaparlarsa faizin yüzde 50’si silinecek. Peşin ödeme avantajından geçmiş yapılandırmalarda taksitlerini ödemeye devam edenler yararlanabilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda geçen hafta bir günde kabul edilen vergi ve SSK primlerini yeniden yapılandıran düzenleme geçmiş yıllardaki yapılandırmalara göre peşin ödemeyi teşvik ediyor. Geçmiş yapılandırmalarda peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE’ye göre hesaplanan faizin yüzde 50’si siliniyordu. Yeni düzenlemede ise vatandaş ödemesi gereken tutarı peşin öderse bu durumda hesaplanan faizin yüzde 90’ı alınmayacak. Sadece yüzde 10’luk kısmı ödenecek. Eğer vatandaş peşin ödemek yerine borcunu 2 taksitte ödemek isterse de yeni pakette bunun için de avantaj getirildi. Faiz yüzde 50 indirimli alınacak.

TAKSİTLERİ SÜRENLER

Geçen yıllarda borçlarını yapılandırmış taksitlerini de ödemeye devam edenler yeni paketten yararlanamayacaklar. Bunun tek istisnası peşin ödeme seçeneği olacak. Yeni yapılandırma paketinde peşin ödeme avantajları ödemeleri devam eden diğer yapılandırmaları da kapsayacak. 2014 yılında 6552 sayılı yasa, 2016 yılında 6736 sayılı yasa ve 2017 yılında da 7020 sayılı yasa çıkarıldı.

Bu yapılandırmaların taksitleri devam ediyor. Borçlarını bu yasalarla yapılandıran ve taksitlerini ödemeye devam edenler peşin ödeme avantajından yararlanabilecek. Kanun yürürlüğü girdikten sonra kalan tutarlarını yani gelecek aylara ilişkin taksitlerini bir defada peşin olarak ödeyebilecekler. Eğer peşin ödemeyi tercih ederlerse gelecek vadelerdeki taksitlere göre hesaplanan faizin yüzde 90’ı silinecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda verilen yeni bir önergeyle taksitleri devam edenlerin kalan borçlarını iki taksitte ödemesi halinde faizinden yüzde 50 indirim yapılması düzenlemesi de getirildi.

PEŞİN ÖDENSE NE OLACAK?

Vatandaşın diyelim ki 10 bin lira ana paradan oluşan vergi borcu vardı. Geçmişte başvurduğu bir yeniden yapılandırmada hesaplanan faizi de 8 bin lira oldu. Toplam borcu 18 bin lira. Borcunu 18 ay olarak yapılandırdı. Yapılandırma çerçevesinde her ay bin lira taksitle 3 bin lira ödedi. Geriye ödemesi gereken 15 bin lira borcu kaldı. Bunun da 8 bin lirası ana para 7 bin lirası da ÜFE ile yapılandırılan faiz kısmı olsun. 8 bin liralık ana para aynen duracak. Ancak kalan 7 bin liralık faizin yüzde 90’ı silinecek. Yani 700 lirayı ödeyecek. Mükellef peşin ödemek isterse toplamda 8 bin 700 lira ödeyerek borcunu kapatabilecek. Yetkililer geçmişte çıkarılan üç yeniden yapılandırma içinde en fazla ilginin 6736 sayılı yasaya gösterildiğini belirterek, bu yapılandırmadan peşin ödemeye geçecek olanların daha fazla olabileceğini tahmin ettiklerini söylediler.

15 MİLYON BORÇLU

YENİ paketle 119.2 milyar lirası vergi, 64.3 milyon lirası SSK primi olmak üzere toplam 183.5 milyar liralık alacak yapılandırılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın da 338.5 milyon liralık alacağı kapsamda. Maliye Bakanlığı’na 9.8 milyon kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 5.5 milyon kişi, Gümrük Bakanlığı’na da bin 170 kişi borçlu. Maliye Bakanlığı verilerine göre 242 bin 686 ihtilaflı dosya bulunuyor. Ayrıca 59 bin 951 dosyanın da incelenmesi devam ediyor.

HANGİ ALACAKLAR KAPSAMDA?

VERGİ: Gelir, Kurumlar, KDV, ÖTV, Motorlu taşıtlar vergisi, Emlak vergisi, Çevre temizlik vergisi, vergi cezaları, gecikme faizleri.

SSK: Sosyal güvenlik primleri, idari para cezaları, gecikme cezaları

GÜMRÜK: Gümrük vergisi, gümrük idari para cezaları, faizler.

İDARİ PARA CEZALARI: Trafik para cezaları, seçim, nüfus para cezaları, karayolu kaşıma kanununa göre kesilen para cezaları ile usulsüz geçişler, RTÜK idari para cezaları

BELEDİYELER: Su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları

DİĞER ALACAKLAR: Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı