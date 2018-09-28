"Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri"Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"
GeriEkonomi "Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
28.09.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

"Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Yapılandırma imkanı KOBİ'lere de tanınmalı"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanması gerektiğini belirterek, "Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, bankalar tarafından 100 milyon TL üzerinde borçlu firmalara sağlanan Finansal Yeniden Yapılandırma imkanına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Açıklamasında, KOBİ'lerin finansal yeniden yapılandırmada ihmal edilmeyeceğinden emin olduklarını belirten Avdagiç, "Banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanı, 100 milyon TL altı borçlu orta ve küçük ölçekli firmalara da sağlanmalı. Bankaların KOBİ'lerin borçlarını da yapılandırmaya almaları, onlara soluklanacakları yeni bir alan oluşturacaktır." ifadesini kullandı.

Avdagiç, orta ve küçük ölçekli firmaların bu sürece dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Büyük firmaları besleyen ve en az onlar kadar sürdürülebilirlik ihtiyacı olan firmalar, orta ve küçük ölçekli firmalardır. Ölçek büyümeyince, tıpkı 'orta gelir tuzağı' gibi bir yerde kalıyoruz. Hükümetimizin ve yetkili kurumların bu konuda çalışma yaptıklarını biliyoruz. Bu konuda tedbirlerin bir an önce alınacağını umuyoruz. Biliyoruz ki KOBİ'ler ekonominin kalbini besleyen damarlar gibidir. Bu nedenle de ihmale gelmez. Borçlarını düzenli ödeyen, ancak ekonomik manipülasyon sonucu sıkıntıya giren şirketlere destek olunmalı. KOBİ'lerin borçlarının yapılandırması, bankaların yeniden kredi verebilir, büyümeyi destekleyebilir hale gelmeleri için de önem taşıyor."

Orta ve küçük ölçekli firmaların, büyük firmalardan daha yüksek faizle kredi kullandıklarına işaret eden Avdagiç, "Teminatta da daha zorlu bir sürece tabi oluyorlar. Dolayısıyla bu ölçekteki sıkıntıların çözülmesinin oluşturacağı etki büyük olacaktır. Bu bağlamda bankalara sorumluluk ve görev düşüyor. Firmalar elini taşın altına koyarken, bankaların da bu süreci iyi yönetmeleri, yaşadığımız süreci aşmak için önem taşımaktadır." değerlendirmelerini yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Dış ticaret açığı yüzde 59 geriledi

Dolar ve Euro güne böyle başladı

Ünlü restoran zinciri Kaşıbeyaz da konkordato istedi

2019'da kim ne kadar maaş alacak? İşte zamlı memur maaşları