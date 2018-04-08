Yapılandırma hedefi ilk 3 ayda geçildi
MALİYE Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında yılbaşından beri tahsil edilen tutarın 3 milyar 945 milyon lira olduğunu belirterek, “2018 yılı için yeniden yapılandırma kanunları kapsamında tahsil etmeyi beklediğimiz rakamı, ilk 2 taksitte geçtik. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Ağbal, AA muhabirine, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemelerin sonuçlarını değerlendirdi.
Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin 7020 ve 6736 sayılı kanunlar kapsamında, söz konusu tahsilatların yüksek şekilde devam ettiğine dile getiren Ağbal, “Yılbaşından bu yana tahsil edilen toplam tutar 3 milyar 945 milyon lira oldu. Bunun 1 milyar 700 milyon lirasını mart ayında tahsil ettik” diye konuştu.
Ağbal, yılın ilk 3 ayındaki tahsilatların, mükelleflerin, yapılandırma ödemelerine büyük bir uyumla devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.
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