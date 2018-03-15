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Yapı sektörünün ‘Kamu Buluşması’ için geri sayım

Hürriyet Haber
15.03.2018 - 16:15 | Son Güncelleme:

Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı, 19 Nisan’da Ankara Congresium’da kapılarını açıyor. Yapı sektöründen 100 firmanın katılacağı dev etkinlik Emlak Konut, TOKİ, Kiptaş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün destekleri ve katılımlarıyla hayata geçiyor. Fuarın açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki yapacak.

Gayrimenkul sektörünün vazgeçilmez bir parçası olan yapı sektörü gerek işçilik ve malzeme kalitesi, gerekse devlet destekli mega projelerde geliştirdiği iş modelleri ile büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Yapı sektörü için ‘Özel sektör-devlet buluşması’ niteliği taşıyan Türkiye İnşaat Teknolojileri Yapı Fuarı (TEBİF), 19 Nisan’da Ankara Congresium’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Artı2 Fuarcılık’ın organize ettiği dev etkinlik, Emlak Konut, TOKİ, Kiptaş ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün katılımları ve destekleri ile hayata geçiyor.

BİREBİR GÖRÜŞME İMKÂNI

Artı2 Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İpekçi, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan fuarın amacını ve hedeflerin şöyle özetledi: “İhtisas fuarları sektörler için kritik öneme sahip. TEBİF 2018, yapı sektörünün devlet kurumları ve bu kurumların mühendisleriyle birebir olarak görüşebileceği bir ihtisas fuarı olacak. 100 firma, en yeni teknoloji ürünlerini Emlak Konut, TOKİ ve Kiptaş mühendislerine sergileyecek. Fuar aynı zamanda, devlet kurumlarımızın üretici firmalarımıza kolay ulaşması yönünde imkân da yaratmış olacak.”

YAPI SEKTÖRÜ DÜNYA İLE REKABET EDİYOR

Türk yapı sektörünün işçilik ve malzeme kalitesi konusunda dünya ile yarıştığını söyleyen Mehmet İpekçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Siz istediğiniz kadar yüksek teknolojili ürünler üretin. Bunu karşı tarafa aktaramazsanız, attığınız adımlar boşa gider. Devlet kurumlarımızdaki mühendislerimiz iş yoğunluğu nedeniyle üretici fabrikalarını ziyaret etmek için zaman bulamıyorlar. Üreticilerimiz ise, hem randevu almakta, hem de ürünlerini vitrine çıkarma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. TEBİF, hem yapı sektörü üreticilerimiz, hem de devlet kurumlarındaki mühendislerimiz için doğru yer olacak. Önceden takvime alınmış dolu dolu dört gün. Sektörümüzün büyümesi, gelişmesi ve son teknoloji ürünlerini sergilemek için müthiş bir fırsat.”

 

Etiketler: Artı2 Fuarcılık , TEBİF 2018 , TOKİ
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