Yapı ruhsatları azaldı

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı, ocak-eylül döneminde yıllık bazda yüzde 57,1 düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-eylül dönemine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın 9 ayında geçen yıla göre belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı yüzde 57,1, bunların yüz ölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48,9, daire sayısı yüzde 63,8 azaldı.



Yapıların toplam yüz ölçümü 45,5 milyon metrekare olurken, bunun 20,3 milyon metrekaresini konut, 17,1 milyon metrekaresini konut dışı ve 8 milyon metrekaresini ortak kullanım alanı oluşturdu.



Kullanım amacına göre 26,7 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 5,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre özel sektör 33,2 milyon metrekareyle en büyük payı aldı. Bunu 11,2 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 1,1 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri takip etti. Toplam 179 bin 766 dairenin 155 bin 469'u özel sektör, 21 bin 985'i devlet sektörü ve 2 bin 312'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüz ölçümüne göre, 7,5 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,9 milyon metrekareyle Konya, 2,88 milyon metrekareyle Ankara izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Çankırı olarak kayıtlara geçti.



Daire sayılarına göre İstanbul 33 bin 538 ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 9 bin 702 daireyle Konya ve 7 bin 768 daireyle Ankara takip etti. Daire sayısı en az olan iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Hakkari olarak belirlendi.



YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLENLERİN YÜZ ÖLÇÜMÜ AZALDI



Geçen yılın aynı dönemine göre belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısı yüzde 20,6, yüz ölçümü yüzde 7,2, daire sayısı yüzde 11,3 azalırken değeri yüzde 12,3 arttı.



Ocak-eylül döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen binaların toplam yüz ölçümü 111,4 milyon metrekare olurken, bunun 62,7 milyon metrekaresi konut, 25,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 23,2 milyon metrekaresi ortak kullanım alanından oluştu.



Kullanım amacına göre 84,1 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 7,7 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.



Yapı sahipliğine göre özel sektör 94,2 milyon metrekareyle en büyük paya sahip oldu. Bunu 15 milyon metrekareyle devlet sektörü ve 2,2 milyon metrekareyle yapı kooperatifleri izledi. Toplam 543 bin 801 dairenin 492 bin 287'si özel sektör, 42 bin 662'si devlet sektörü ve 8 bin 852'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüz ölçümüne göre 20,3 milyon metrekareyle İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10,8 milyon metrekareyle Ankara, 4,8 milyon metrekareyle Bursa takip etti. Yüz ölçümü en düşük iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Batman olarak belirlendi.



Daire sayılarına göre, İstanbul 106 bin 637 ile en yüksek payı aldı. İstanbul'u 39 bin 510 adetle Ankara ve 29 bin 235 adetle İzmir izledi. Daire sayısı en az olan iller sırasıyla Ardahan, Batman ve Bayburt oldu.