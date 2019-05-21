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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
21.05.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Yapı kullanma izinlerinde artış

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Yapı kullanma izinlerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü 2019 yılının ilk üç ayında yıllık bazda yüzde 29.4 arttı.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılının ilk üç ayında bir önceki yıla göre, belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerine bağlı bina sayısı yüzde 10, yüz ölçümü yüzde 29.4, değeri yüzde 66.7, daire sayısı yüzde 21.1 arttı.

Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Mart ayları toplamında;

Yapıların toplam yüz ölçümü 51.7 milyon metrekare iken bunun 28.6 milyon metrekaresi konut, 12.2 milyon metrekaresi konut dışı ve 10.9 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı oldu.

Kullanma amacına göre 38.4 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

Yapı sahipliğine göre özel sektör 43.4 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 7 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1.2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 245 bin 819 dairenin 219 bin 756'sı özel sektörün, 21 bin 182'si devlet sektörünün ve 4 bin 881'i yapı kooperatiflerinin oldu.

Yapıların toplam yüz ölçümüne göre 12.3 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 5.5 milyon metrekare ile Ankara ve 2 milyon metrekare ile İzmir izledi. Yüz ölçümü en düşük olan iller sırasıyla Tunceli, Ardahan ve Batman oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 60 bin 657 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 19 bin 354 adet ile Ankara ve 11 bin 457 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Tunceli, Batman ve Ardahan oldu.

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