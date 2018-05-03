Yapı Kredi'nin ilk çeyrek kârı 1.24 milyar TL oldu
Yapı Kredi'nin ilk çeyrek net kârı yüzde 24.2 artışla 1.24 milyar TL oldu. Toplam nakdi kredilerini 205 milyar TL’nin üzerine taşıyan Yapı Kredi’nin toplam mevduatı ise 180 milyar TL’yi aştı.
TEMEL BANKACILIK FAALİYETLERİNE DAYALI BÜYÜME
Yılın ilk çeyreğinde küresel belirsizliklere bağlı olarak ekonomide dalgalı bir seyrin yaşandığını belirten Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, şu değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak, bu dönemde temel bankacılık faaliyetlerine dayalı bir büyüme gerçekleştirdik.
Toplam aktiflerimiz 328.7 milyar TL’ye yükseldi. Nakdi ve gayri nakdi kredilerimizin 289 milyar TL’ye çıktığı yılın ilk çeyreğinde, toplam mevduatımız ise 180 milyar liraya ulaştı. Mevduat artışımızda TL bazlı hesaplar etkili olurken, özel bankalar arasında kredi ve mevduat pazar paylarımız sırasıyla yüzde 15,8 ve yüzde 15,5’e yükseldi. Net kârımız ise 1.244 milyon TL olarak gerçekleşti.”
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