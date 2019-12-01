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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yapı Kredi’de hakimiyet KOÇ’ta

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Yapı Kredi’de hakimiyet KOÇ’ta

Yapı Kredi Bankası’nda UniCredit ve Koç Grubu’nun dolaylı yüzde 50-50 ortaklığı sona eriyor. UniCredit ve Koç Topluluğu’nun eşit ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek. Böylece Koç Topluluğu’nun banka üzerindeki söz hakkı artarken, Yapı Kredi’nin halka açık olan kısmındaki yüzde 18.08’lik kısımda bir değişiklik olmayacak.

TÜRKİYE’nin en büyük özel bankalarından biri olan Yapı Kredi’de, ortaklık yapısı değişiyor. UniCredit ve Koç Topluluğu arasında dün imzalanan anlaşma sonrasında, Unicredit’in Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshi sağlanmış oldu. İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu–UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi’deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu’nun yüzde 50-50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi’nin yüzde 81.90 hissesi Koç Finansal Hizmetler’e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 9.04’üne doğrudan, yüzde 40.95’ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak. UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan yüzde 31.93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi’nin kalan yüzde 18.08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek. İşlemlerin düzenleyici otoritelerden gerekli onayların alınmasını takiben 2020’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

PORTFÖYÜNÜ SADELEŞTİRİYOR

Yeni dönemin tüm taraflar için hayırlı olmasını dileyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Ülkemizin en büyük 3’üncü özel bankası olan Yapı Kredi, sağlam bilanço yapısı, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve marka gücüyle potansiyelini her geçen gün artırıyor. UniCredit ile 2002’de KoçBank ile başlayan, 2005’ten bu yana ise Yapı Kredi ile devam eden ortaklığımız bankamızın gelişimine önemli katkı sağladı. Bilindiği üzere UniCredit bir süredir portföyünü sadeleştirme ve kaynak dağılımını optimize etme stratejisi yürütüyor. Koç Topluluğu olarak Bankamız için hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz” diye konuştu.

YATIRIMLAR SÜRECEK

Her iki tarafın kendi stratejik iş hedefleri ve amaçları doğrultusunda ortaklığı yeniden yapılandırma kararı aldıklarının altını çizen Koç, “17 yıldır yürüttüğümüz uyumlu iş birliği için UniCredit’e teşekkür ederim. Ülkemizin ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan inancımızın büyük bir göstergesi olarak, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Yapı Kredi’de en büyük pay sahibi Koç Topluluğu olacak. Yapı Kredi için yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bankamız yeni dönemde güçlenerek büyüyecek. Yolumuza daha da iddialı devam ederken, Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.

3. BÜYÜK ÖZEL BANKA

1944 yılında, Türkiye’nin perakende bankacılık odaklı ilk ulusal özel bankası olarak kurulan Yapı Kredi, 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 373.4 milyar TL konsolide aktif hacmi ile Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankası konumunda bulunuyor. Banka 2019’un ilk 9 ayında 3.3 milyar TL kâr açıkladı. Yapı Kredi bankalar arasında, toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 9.8 pazar payı ile 4 sırada yer alıyor. Toplam nakdi kredilerde yüzde 9.2 pazar payına, toplam mevduatta ise özel bankalar arasında yüzde 16.1 pazar payına sahip.

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