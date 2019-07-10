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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
10.07.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Yapı kooperatifleri artık "e-Devlet" üzerinden kurulabilecek

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Yapı kooperatifleri artık "e-Devlet" üzerinden kurulabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan değişiklikle, yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek.

Türkiye'nin kooperatifçilik sektörünün önemli aktörlerinden biri olan yapı kooperatiflerinin, konut, sanayi sitesi ve toplu iş yeri olmak üzere üç türü bulunuyor. 
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 35 binin üzerinde yapı kooperatifi kuruluş işlemlerinde bürokrasiyi azaltmak ve şeffaflığı arttırmak amacıyla tip ana sözleşmelerde ve uygulamalarına yön veren mevzuatta değişikliğe gitti. 

Buna göre yapı kooperatifleri artık il müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan, online olarak "e-Devlet kapısı" üzerinden kurulabilecek. 

Kooperatif yöneticileri, genel kurullarına Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi isteğini, kuruma gitmeden e-Devlet ile yapabilecek. 

Bakanlık temsilcilerince tutanaklar ile diğer bilgi ve belgeler, e-kooperatif sistemine genel kurul sonrasında işlenecek, böylelikle ortaklar katılamasalar dahi alınan kararlara e-Devlet kapısıdan ulaşabilecekler. 

Değişikliğe göre ortaklar varsa görüş, öneri ve şikayetlerini ıslak imzalı dilekçe yazmadan ve posta işleriyle zaman kaybetmeden e-Devlet üzerinden Bakanlığa bildirebilecek. 

Noter onaylı taahhüt yerine beyana dayalı işlem tesis edilecek ve kuruluş aşamasındaki maddi ve bürokratik külfet azaltılacak. 
Ortakların ödemelerinin yalnızca banka kanalıyla yapılabilmesi zorunlu hale getirilerek, elden yapılan ödemelerde yaşanan anlaşmazlıklar ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilecek. 

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