Yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 Ocak-Eylül dönemi yapı izin istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 57,1, yüzölçümü yüzde 58, değeri yüzde 48,9, daire sayısı yüzde 63,8 azaldı. Yapı ruhsatı verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 45,5 milyon metrekare iken; bunun 20,3 milyon metrekaresi konut, 17,1 milyon metrekaresi konut dışı ve 8 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 26,7 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 5,3 milyon metrekare ile kamu eğlence, eğitim, hastane veya bakım kuruluşları binaları izledi. Yapı sahipliğine göre özel sektör 33,2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 11,2 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 1,1 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise, toplam 179 bin 766 dairenin 155 bin 469'u özel sektör, 21 bin 985'i devlet sektörü ve 2 bin 312'si yapı kooperatifleri tarafından alındı.

Yapıların toplam yüzölçümüne göre 7,5 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u, 2,9 milyon metrekare ile Konya, 2,88 milyon metrekare ile Ankara illeri izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Karabük, Ardahan ve Çankırı oldu. Daire sayılarına göre İstanbul ili 33 bin 538 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 702 adet ile Konya ve 7 bin 768 adet ile Ankara illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Karabük, Ardahan ve Hakkari oldu.

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ VERİLEN YAPILARIN YÜZÖLÇÜMÜ YÜZDE 7,2 AZALDI

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı yüzde 20,6, yüzölçümü yüzde 7,2, daire sayısı yüzde 11,3 azalırken, değeri yüzde 12,3 arttı. Yapı kullanma izin belgesi verilen binaların 2019 yılı Ocak-Eylül ayları toplamında; yapıların toplam yüzölçümü 111,4 milyon metrekare iken; bunun 62,7 milyon metrekaresi konut, 25,4 milyon metrekaresi konut dışı ve 23,2 milyon metrekaresi ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleşti.

Kullanma amacına göre 84,1 milyon metrekare ile en yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 7,7 milyon metrekare ile toptan ve perakende ticaret binaları izledi. Yapı sahipliğine göre, özel sektör 94,2 milyon metrekare ile en büyük paya sahip oldu. Bunu 15 milyon metrekare ile devlet sektörü ve 2,2 milyon metrekare ile yapı kooperatifleri izledi. Daire sayısına göre ise toplam 543 bin 801 dairenin 492 bin 287'si özel sektör, 42 bin 662'si devlet sektörü ve 8 bin 852'si yapı kooperatifleri tarafından alındı. Yapıların toplam yüzölçümüne göre 20,3 milyon metrekare ile İstanbul en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 10,8 milyon metrekare ile Ankara, 4,8 milyon metrekare ile Bursa izledi. Yüzölçümü en düşük olan iller sırasıyla Ardahan, Tunceli ve Batman oldu.

Daire sayılarına göre, İstanbul ili 106 bin 637 adet ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 39 bin 510 adet ile Ankara ve 29 bin 235 adet ile İzmir illeri izledi. Daire sayısı en az olan iller sırası ile Ardahan, Batman ve Bayburt oldu.