Yapay zekâlı müşteri hizmetleri
Turkcell, 38 milyon kişinin indirdiği ve ayda 300 milyon işlemin yapıldığı ‘Hesabım’ uygulaması ‘Dijital Operatör’ olarak değiştirdi.
Yeni teknolojik özellikleri ve tasarımıyla yenilenen uygulama ile kullanıcıların tüm işlemlerini dijital ortamda yapması amaçlanıyor. Yeni uygulama, ‘Mağaza’, ‘İşlem Merkezi’ ve ‘Yardım’ bölümleriyle dijital çözümler sunacak. En çok dikkat çeken yeni özellik ise ‘Yardım’ bölümündeki Turkcell Dijital Asistan. Yapay zekâya sahip olan asistan sayesinde kullanıcıların mesajlaşarak faturaları konusunda bilgi sahibi olabiliyor. Turkcell Müşteri Deneyimi ve Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk, “Turkcell Çağrı Merkezi’ne en fazla paket ve faturalar hakkında çağrılar geliyor, biz de Dijital Operatör’ü müşterilerimizin bu bilgilere rahatça ulaşmasını sağlayacak şekilde tasarladık. Çağrı merkezini tamamen dijitalleştirerek zaman kaybını en aza indirdik” dedi.
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