Yapay zekalı futbol

Peki futbolseverler hazır mı? Kimisi formasını alacak stadyuma gidecek. Çoğunluk ise salonundaki koltuğa kurulacak ve maç moduna girecek. Evinde maçı izlemek isteyenler için teknoloji devrede. Geliştirilen yapay zekâlı televizyon ve ses sistemleri, taraftarları evinde olsalar bile maç atmosferine girmesini sağlıyor. Görüntüyü anlık analiz eden TV’ler en iyi detayların yakalanmasını sağlıyor. Ses sistemleri ise maçtaki ortamına göre hoparlörlerinizi optimize ediyor. Maç keyfini arttıracak yan ürünleri de unutmadık. İşte evde maç zevkinizi arttıracak teknoloji ürünler...

TELEVİZYON MODELLERİ





SESLİ TÜRKÇE KOMUTLARI ANLIYOR



BEKO’nun Quatro UHD+ serisi modelleri Türkçe sesli komutları anlayabiliyor. Türkçe sesli komutla kanal değiştirilebilir, içerik aratabilir, uygulama başlatabilir, televizyonu açıp kapattabilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu modellerin 4K çözünürlük sunduğunu belirtelim. 4 bin 999 TL’den başlıyor.

QUANTUM İŞLEMCİLİ



SAMSUNG, ‘Q’ serisiyle öne çıkıyor. 4K kalitede görüntü sunan serinin en önemli özelliği QLED teknolojiye sahip olması. Quantum Dot teknoloji sayesinde izleyicilere yüzde 100 renk hacmi sunuluyor. Quantum 4K işlemcisi ise izleme koşullarına ve içeriğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlayarak görüntüyü iyileştiriyor. 6 bin 899 TL’den başlıyor.

HER AÇIDAN DOĞRU RENK

LG, sezona yeni nesil ‘Nano Cell’ teknolojisiyle hazırlandı. Super Ultra HD kalitede çözünürlük sunan bu yeni seride, TV izleme noktası neresi olursa olsun, doğru renkleri ekrana yansıtıyor. Yani ekranın yan taraflarında bile kalsanız doğru netlik ve renklerle maçları izleyebileceksiniz. 5 bin 999 TL’den başlıyor.

ÇERÇEVEYİ KALDIRDI

VESTEL, ‘VUHD’ serisindeki yeni modelle dikkat çekiyor. Çerçevelerin kaldırıldığı sınırsız bir ekran olarak belirtilen yeni modelde, ekran boyutu 65 inç olarak sunuluyor. Çözünürlük ise 4K. Görüntülerdeki aydınlık ve karanlık bölgelerdeki detay kaybı en aza indiren HDR modelin diğer özelliklerinden. 6 bin 999 TL

SES SİSTEMİ MODELLERİ





OTOMATİK AYARLIYOR

SAMSUNG’un ‘R650’ adındaki soundbarı, izlediğiniz içeriğe göre ses kaynaklarınızı otomatik olarak analiz ve optimize ediyor. Gürültülü bir maçın devre arasında yorumlara geçtiğinizde model bunu algılayarak sesi netleştiriyor. 2 bin 299 TL

GOOGLE ASİSTAN DESTEĞİ



Hoparlörler konusunda LG’nin dikkat çeken modeli ‘SK10Y’ oldu. Bir soundbar olan model, ses konusunda ünlü markalardan biri olan MERIDIAN ile birlikte geliştirilmiş. Dikkat çeken özelliği ise sesli asistan Google Asistant ile birlikte gelmesi. “Hey Google, ses seviyesini yükselt dediğinizde” asistan bunu gerçekleştiriyor. 3 bin 499 TL

TEK NOKTADAN ETRAFINIZI SARIYOR



Dikkatimizi çeken modellerden bir diğeri Sony’nin ‘HT-X8500’ oldu. Diğer modellerden farklı olarak içinde bass hoparlörünü de bulunduran soundbar modeli Dolby Atmos ses deneyimi sunuyor. Bu da tavan da dahil olmak üzere etrafınızı saran bir ses kalitesi demek. Tabii ki maçlardaki olumlu etkisini unutmayalım. 2 bin 699 TL

MAÇ KEYFİNE YAN ÜRÜNLER





2 DAKİKADA SOĞUK İÇECEK



HEYECANLI maçlarda soğuk içecekler su gibi gidiyor. Ancak istediğiniz her anda soğuk içecek bulmak mümkün olmuyor. Ya önceden alıp dolaba koymak ya da marketlerin dolaplarını tercih etmek gerekiyor. Icywave’in geliştirdiği yeni nesil soğutucu modeli ‘R1’ ise oda sıcaklığındaki içeceklerinizi 2 dakikada soğutuyor. 3 kutu veya 1 şişelik kapasitesi var. Ayrıca art arda soğutma da yapabiliyorsunuz. 3 bin TL + KDV

KOLTUKSUZ OLMAZ



MAÇ izlerken en önemli olan detaylardan biri de koltuklar. Boran’ın geliştirdiği motorlu ve masaj özellikli koltuk modeli bunlardan biri. Koltuk, kol dayama kısmının üzerindeki butonlarla motorlu olarak istediğiniz konumda açıp kapatabiliyor. Bu tuşlar sayesinde istediğiniz an masaj fonksiyonunu aktif hale getirebiliyor-sunuz. 145 derecelik yatış açısına sahip. Mekanizması ise 25 bine kadar açılıp kapanmaya göre test edilmiş durumda. 3 bin 500 TL

YAĞSIZ PATLATIYOR



ATIŞTIRMAYI sevenler için mısır ilk sırada geliyor. Tabii ki yağlı mısırın sağlık üzerindeki olumsuz etkisini de unutmadan söyleyelim. Geliştirilen yeni nesil mısır patlatma makinesi Westbend’in Air Crazy’i modeli yağsız patlatma özelliğine sahip. Sıcak hava dalgası teknolojisi kullanan modelde, mısırları makine arkasında yer alan hazneye ekliyorsunuz ve düğmesine basıyorsunuz. Sıcak hava dalgasıyla mısırlar patlatılıyor ve tabağınıza konuluyor. 397 TL