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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Ekonomi
AHMET CAN
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yapay zekalı futbol

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
Yapay zekalı futbol

Nefesler tutuldu ve 34 haftalık büyük maraton başladı. Süper Lig Cemil Usta Sezonu için tüm spor kulüpleri rekabete hazır.

Peki futbolseverler hazır mı? Kimisi formasını alacak stadyuma gidecek. Çoğunluk ise salonundaki koltuğa kurulacak ve maç moduna girecek. Evinde maçı izlemek isteyenler için teknoloji devrede. Geliştirilen yapay zekâlı televizyon ve ses sistemleri, taraftarları evinde olsalar bile maç atmosferine girmesini sağlıyor. Görüntüyü anlık analiz eden TV’ler en iyi detayların yakalanmasını sağlıyor. Ses sistemleri ise maçtaki ortamına göre hoparlörlerinizi optimize ediyor. Maç keyfini arttıracak yan ürünleri de unutmadık. İşte evde maç zevkinizi arttıracak teknoloji ürünler...

TELEVİZYON MODELLERİ

Yapay zekalı futbol

SESLİ TÜRKÇE KOMUTLARI ANLIYOR

BEKO’nun Quatro UHD+ serisi modelleri Türkçe sesli komutları anlayabiliyor. Türkçe sesli komutla kanal değiştirilebilir, içerik aratabilir, uygulama başlatabilir, televizyonu açıp kapattabilir ve ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu modellerin 4K çözünürlük sunduğunu belirtelim. 4 bin 999 TL’den başlıyor.

Yapay zekalı futbol

QUANTUM İŞLEMCİLİ

SAMSUNG, ‘Q’ serisiyle öne çıkıyor. 4K kalitede görüntü sunan serinin en önemli özelliği QLED teknolojiye sahip olması. Quantum Dot teknoloji sayesinde izleyicilere yüzde 100 renk hacmi sunuluyor. Quantum 4K işlemcisi ise izleme koşullarına ve içeriğe gerçek zamanlı olarak uyum sağlayarak görüntüyü iyileştiriyor. 6 bin 899 TL’den başlıyor.

Yapay zekalı futbol

HER AÇIDAN DOĞRU RENK

LG, sezona yeni nesil ‘Nano Cell’ teknolojisiyle hazırlandı. Super Ultra HD kalitede çözünürlük sunan bu yeni seride, TV izleme noktası neresi olursa olsun, doğru renkleri ekrana yansıtıyor. Yani ekranın yan taraflarında bile kalsanız doğru netlik ve renklerle maçları izleyebileceksiniz. 5 bin 999 TL’den başlıyor.

Yapay zekalı futbol

ÇERÇEVEYİ KALDIRDI

VESTEL, ‘VUHD’ serisindeki yeni modelle dikkat çekiyor. Çerçevelerin kaldırıldığı sınırsız bir ekran olarak belirtilen yeni modelde, ekran boyutu 65 inç olarak sunuluyor. Çözünürlük ise 4K. Görüntülerdeki aydınlık ve karanlık bölgelerdeki detay kaybı en aza indiren HDR modelin diğer özelliklerinden. 6 bin 999 TL

SES SİSTEMİ MODELLERİ

Yapay zekalı futbol

OTOMATİK AYARLIYOR

SAMSUNG’un ‘R650’ adındaki soundbarı, izlediğiniz içeriğe göre ses kaynaklarınızı otomatik olarak analiz ve optimize ediyor. Gürültülü bir maçın devre arasında yorumlara geçtiğinizde model bunu algılayarak sesi netleştiriyor. 2 bin 299 TL

Yapay zekalı futbol

GOOGLE ASİSTAN DESTEĞİ

Hoparlörler konusunda LG’nin dikkat çeken modeli ‘SK10Y’ oldu. Bir soundbar olan model, ses konusunda ünlü markalardan biri olan MERIDIAN ile birlikte geliştirilmiş. Dikkat çeken özelliği ise sesli asistan Google Asistant ile birlikte gelmesi. “Hey Google, ses seviyesini yükselt dediğinizde” asistan bunu gerçekleştiriyor. 3 bin 499 TL

Yapay zekalı futbol

TEK NOKTADAN ETRAFINIZI SARIYOR

Dikkatimizi çeken modellerden bir diğeri Sony’nin ‘HT-X8500’ oldu. Diğer modellerden farklı olarak içinde bass hoparlörünü de bulunduran soundbar modeli Dolby Atmos ses deneyimi sunuyor. Bu da tavan da dahil olmak üzere etrafınızı saran bir ses kalitesi demek. Tabii ki maçlardaki olumlu etkisini unutmayalım. 2 bin 699 TL

MAÇ KEYFİNE YAN ÜRÜNLER

Yapay zekalı futbol


2 DAKİKADA SOĞUK İÇECEK

HEYECANLI maçlarda soğuk içecekler su gibi gidiyor. Ancak istediğiniz her anda soğuk içecek bulmak mümkün olmuyor. Ya önceden alıp dolaba koymak ya da marketlerin dolaplarını tercih etmek gerekiyor. Icywave’in geliştirdiği yeni nesil soğutucu modeli ‘R1’ ise oda sıcaklığındaki içeceklerinizi 2 dakikada soğutuyor. 3 kutu veya 1 şişelik kapasitesi var. Ayrıca art arda soğutma da yapabiliyorsunuz. 3 bin TL + KDV

Yapay zekalı futbol

KOLTUKSUZ OLMAZ

MAÇ izlerken en önemli olan detaylardan biri de koltuklar. Boran’ın geliştirdiği motorlu ve masaj özellikli koltuk modeli bunlardan biri. Koltuk, kol dayama kısmının üzerindeki butonlarla motorlu olarak istediğiniz konumda açıp kapatabiliyor. Bu tuşlar sayesinde istediğiniz an masaj fonksiyonunu aktif hale getirebiliyor-sunuz. 145 derecelik yatış açısına sahip. Mekanizması ise 25 bine kadar açılıp kapanmaya göre test edilmiş durumda. 3 bin 500 TL

Yapay zekalı futbol

YAĞSIZ PATLATIYOR

ATIŞTIRMAYI sevenler için mısır ilk sırada geliyor. Tabii ki yağlı mısırın sağlık üzerindeki olumsuz etkisini de unutmadan söyleyelim. Geliştirilen yeni nesil mısır patlatma makinesi Westbend’in Air Crazy’i modeli yağsız patlatma özelliğine sahip. Sıcak hava dalgası teknolojisi kullanan modelde, mısırları makine arkasında yer alan hazneye ekliyorsunuz ve düğmesine basıyorsunuz. Sıcak hava dalgasıyla mısırlar patlatılıyor ve tabağınıza konuluyor. 397 TL

Ahmet CAN
Ahmet CAN
acan@hurriyet.com.tr
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