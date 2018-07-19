Yapay zekâda ‘Görkem’li dönem
GEÇEN yıl Türkiye’den ING Grubu’na Yapay Zekâ ve Robot Teknoloji Global Başkanı olarak göreve başlayan Görkem Köseoğlu, global ölçekte veri odaklı bir kurum olma stratejisiyle organizasyonel bir yapılanma başlattı.
Bankacılıkta yapay zekâyı, müşteri ilişkisi yönetimi, süreç otomasyonu ve temel bankacılık işlemleri olmak üzere üç ana alanda kullanmaya çalıştıklarını söyleyen Köseoğlu, “Müşterilerimiz açısından bakıldığında bu üç alandaki yapay zekâ çözümlerinin yararlarını görmeleri mümkün. Örneğin; doğal dil işleme çözümlerine dayalı chatbot çözümlerini hali hazırda birkaç ülkede müşterilerimize açtık. Aynı şekilde süreç otomasyonuna örnek olarak yazılım robotları kullanarak pek çok işlemi daha hızlı ve hatasız hale getirmeye başladık, Türkiye’de KGF kredileri için oluşturduğumuz süreç buna güzel bir örnek” dedi.
Türkiye’de bu alanda yapılanlara ilişkin olarak ise Köseoğlu şunları söyledi:
“İlk robotumuz olan KGF robotu, 2017 yılının Nisan ayı başında canlı ortama alındı. Giriş sürecini hızlı ve hatasız hale getirdi. Örneğin, şubede yaklaşık 40 dakikada gerçekleştirilen bir KGF başvurusunu, bir robot 5 dakikadan az sürede ve sıfır hata ile gerçekleştirebiliyor. ING Bank olarak şu an 33 robotla hizmet veriyor. Bu robotlar çeşitli operasyonel adımları gerçekleştiriyor. Halihazırda robotlar ING Bank’a 20 bin saat kazandırmış durumda.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle