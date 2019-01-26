Yapay zekâ merkezi

DÜNYANIN geleceğini şekillendirecek yeniliklerin başında yapay zekâ ve veri bilimi geliyor. Hem günlük hem de iş hayatını yeniden şekillendirecek bu yeni dünyaya adapte olmak için Türkiye’de önemli adımlar atılmaya başlandı. İlk adımlardan birini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) attı. Üniversite bu kapsamda Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurdu. Devlet üniversiteleri arasında bir ilk olan merkezinin amacı yapay zekâ üzerine projeler geliştirmek ve yeni dünyaya entegre olmak.

AR-GE FAALİYETLERİ





Yapay Zekâ ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni konuşmak için bir araya geldiğimiz İTÜ Rektörü Prof.Dr. Mehmet Karaca, “Merkezin yürüteceği projeler bu alanda ülkemizdeki her sektöre yönelik yetiştirdiğimiz ve yetiştireceğimiz insan kaynağından yüksek verim almamızı sağlayacak. Yapay zekâ ve veri bilimi üzerine yapılacak temel araştırmalara paralel olarak yapay zekânın uygulamalı araştırmalarını içeren Ar-Ge faaliyetleri de gerçekleştirilecek. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve optimizasyon gibi alanlarda teorik çalışmalar yapılacak” dedi. Merkezdeki uygulama alanlarına değinen Karaca, şunları anlattı: “Doğal dil işleme, bilgisayarla görü, yazılım kalitesi, bilgisayar güvenliği, bilgisayar ağları, robotik, otonom araçlar, insan bilgisayar etkileşimi, paralel ve dağıtık Hesaplama, bulut bilişim, akıllı şehirler, oyun ve etkileşim teknolojileri, savunma teknolojileri, tarım ve orman bilişimi yer alıyor.”

BAĞIMLILIK AZALACAK





Merkezdeki çalışmaların ülke yararına yüksek teknoloji çıktılarına dönüştürmeyi hedeflediklerini anlatan Karaca, özellikle Türkiye’nin bilim ve teknolojide uluslararası rekabetçi gücünü arttırmayı ve yüksek teknolojide dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını vurguladı. Karaca, “Güçlü bir üniversite-sanayi-kamu işbirliği ekosistemi yaratmak için yola çıktık. Geliştirilen ileri veri ve yapay zekâ teknolojileri, kamu, sanayi ve topluma ait problemlerinin çözümüne yönelik odaklanacak. Ülkemizde her sektörde yüksek seviyede ihtiyaç duyulan veri ve yapay zekâ alanında donanım ve yetkinlik sahibi insan ve iş gücünü, yeni nesil mühendisleri, bilim insanlarını, endüstriyel, akademik ve kamu sektörlerine entegre etmeyi de amaçlayan merkezde, bu çalışmalara yönelik eğitim, bilgi ve kaynak paylaşımı faaliyetleri yürütülecek. Yapay zekâ ve veri bilimi alanında yurtiçi ve yurtdışı işbirliklerini ortak projeler üreterek ülkemize yüksek düzeyde fayda sağlayacak sürdürülebilir gelişimi mümkün kılacak. Yapay zekâ alanında araştırma, geliştirme, eğitim, organizasyon ve koordinasyon çalışmalarını elverişli şekilde gerçekleştirecek” diye konuştu.

MERKEZDE NELER YAPILACAK

-Yapay zekâ ve veri bilimi ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde Ar-Ge faaliyetleri.

- Yapay zekânın temel bilim kuramlarını oluşturan istatistiksel makine öğrenmesi, derin öğrenme, optimizasyon, karar verme, belirsizlik kuramı ve benzeri alanlarda temel araştırmalara paralel olarak uygulamalı araştırmalar.

-Gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleriyle ilgili gerekli bilgi sistemlerinin, yazılımların ve hesaplama altyapısınının tasarlanması, kurulması ve işletilmesi, bu amaçla yapay zekâ alanında ülkede referans uzmanlık kaynağı oluşturuşması.

-Sektörel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bilgi ve kapasiteye dönüştürmek için gereken veri analizi, yapay zekâ modelleri ve yöntemleri üzerine Ar-Ge çalışmaları yapmak, tespit, tanıma, takip, anlam çıkarma, planlama, navigasyon, yapay zekâ etmenleri, simülasyon ve oyun tasarımına dayalı senaryo üretimi, karar destek yöntemleri ve benzeri sistemlerin geliştirilmesi ve uygulamaya konması.

-Yapay zekâ ve veri bilimi araştırmalarına dayalı teknoloji geliştirme suretiyle merkezin ortaklarının ihtiyaçlarına yönelik uluslararası seviyede rekabetçi ve dışa bağımlılığı azaltan verimlilik arttırıcı yenilikçi yöntem ve ürünlerin uygulamaya konması.

-Yapay zekâ ve veri bilimi alanında yeni nesil yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak üzere gereken eğitimlerin tasarlanması, lisans/lisansüstü seviyelerinde programlar ve dersler oluşturulması, akademik tez ve bilimsel yayın üretilmesi, firmalara ve kamuya yönelik özel kurslar düzenlenmesi, ilgili tüm kurumsal ve uygulamalı eğitim faaliyetlerinin koordine edilmesi.

-Ürettiği bilginin kullanımını yaygınlaştırmak ve yapay zekâ ve veri bilimi alanında farkındalığı artırmak için toplumun her kesimine yönelik eğitimlerin ve tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapılması ve yaygın katılımın sağlanması.

- Faaliyetlerine destek sağlamak üzere yapay zekâ ve veri bilimi konularında ortaklıklar oluşturulması, projeler üretilmesi, iş ve hizmet modelleri geliştirilmesi ve uygulanması.