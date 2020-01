Yanındayız Elazığ

Türkiye’yi sarsan Elazığ depreminin ardından ekonomi yönetimi ve iş dünyası yaraların bir an evvel sarılması için hızla harekete geçti. Önceki akşam Elazığı’da gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 6.8 şiddetindeki depremin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı Elazığ ve Malatya’daki mükelleflere mücbir sebep süresince vergi muafiyeti getirdi. Ticaret Bakanlığı ise Halkbank aracılığıyla kredi kullanan zarar görmüş esnafın ödemelerine yönelik karar aldı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı da elektiriğin kesilmemesi için önlem aldı. İş dünyası örgütlerinin temsilcileri ve şirketlerden ise dün destek mesajları yağdı. Cep telefonu operatörleri deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz ek internet kotası ve konuşma tanımladıklarını duyururken, Türk Hava Yolları da Elazığ ve Malatya’ya ek sefer düzenledi. THY ayrıca bölgeye yönelik biletlerin ücretsiz değiştirileceğini açıkladı. Deprem bölgesi için bağışta bulunan iş dünyası örgütleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki üyelerine de yardım kampanyalarına katılmaları çağrısı yaptı.



BİRLİK BERABERLİK ZAMANI



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Elazığ merkezli depremden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirterek, “81 ildeki oda ve borsalar ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, deprem bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda yardım göndermeye başladık. Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, il ve ilçesindeki oda ve borsalarla iletişime geçebilir” ifadesini kullandı. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olunması gerektiğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Milletimizin birlik ve beraberlik ruhu içinde, her felakette olduğu gibi bu felakette de dayanışma içinde olacağına inanıyorum. Zor günlerde hep beraber el ele vererek, yan yana olmalıyız.”



İTO’DAN 20 TIR YARDIM



İstanbul Ticaret Odası (İTO), Elazığ’da meydana gelen ve Malatya merkezi ile ilçelerini güçlü şekilde etkileyen depremde, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 20 TIR temel ihtiyaç malzemesi gönderiyor. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, “Acil olarak ısıtıcı, gıda, çocuk bezi, çocuk giyeceklerinden oluşan İTO yardım TIR’larımızı yola çıkarıyoruz. İhtiyaç malzemelerini taşıyan TIR’larımız yarın sabahtan itibaren Elazığ AFAD’a ulaşacak. Bugün ilk yaptığımız açıklamamızda belirttiğimiz gibi, İTO camiası olarak bundan sonraki süreçte de üzerimize düşen her türlü maddi ve manevi sorumluluğu devletimizin ve Odalar Birliğimizin koordinasyonunda yerine getirmeye devam edeceğiz” dedi. Avdagiç, İTO’nun 445 bin üyesine de seslenerek, “Yardımda bulunmak isteyen üyelerimiz, Odamız ile iletişime geçebilir. İstanbul iş dünyası bu zor günde halkımızla bir ve beraber olduğu gösterecektir” ifadelerini kullandı.



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da Elazığ’ın Sivrice ilçesi merkezli depremden derin üzüntü duyduklarını belirterek, “İstanbul Sanayi Odası olarak, afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ederek ülkemize geçmiş olsun diyorum” dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de deprem bölgesine yönelik bir destek mesajı yayınlayarak, “81 ildeki üyelerimizle deprem bölgesine yönelik yardım kampanyası başlattık” diye konuştu.

EKONOMİ YÖNETİMİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Ekonomi yönetimi de sosyal medya hesaplarından depreme yönelik yardım ve geçmiş olsun mesajları yayınladı:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: “Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: “Deprem nedeniyle iletişimi olumsuz etkileyen çok önemli bir durum bulunmamaktadır. Tedbiren bölgeye mobil baz istasyonları sevk edilmiştir. Ancak yine de telefon görüşmelerinin kısa tutulması ve mümkünse internet aramasının tercih edilmesi, iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanması için önem taşımaktadır.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: “Depremden etkilenen bölge sakinlerine geçmiş olsun. Bölgedeki elektrik ve gaz arzında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz gerekli çalışmalarını sahada yürütüyor.”

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: “Geçmiş olsun Elazığ. Geçmiş olsun Türkiye’m. Elazığ’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun.”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: “Allah’ın izniyle Türkiye, bu felaketin yaralarını birlik, beraberlik, dayanışma içinde en kısa sürede saracaktır. Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.”

HAZİNE'DEN VERGİ MUAFİYETİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem nedeniyle Elazığ ve Malatya’da vergi kanunlarının uygulaması bakımından 3 ay süreyle “mücbir sebep” hali ilan edildiğini duyurdu. İki ildeki vergi mükelleflerinin, depremin gerçekleştiği 24 Ocak’tan itibaren 3 ay Vergi Usul Kanunu uyarınca mücbir sebep halinde olduğunun kabul edileceği belirtilen açıklamada, “Mücbir sebep süresince verilmesi gereken vergi beyannameleri ve bildirimlerin verilme süreleri, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, depremden önce tahakkuk etmiş ödeme süresi mücbir sebep hali ilan edilen süreye rastlayan her türlü vergi, ceza ve gecikme faizin ödeme süresi ile motorlu taşıtlar vergisi taksit ödeme süreleri uzatılmıştır” bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, bu illerde bulunan vergi mükelleflerinin vergi borçlarının da gerekli şartları taşımaları kaydıyla faiz alınmaksızın 24 ay süreyle taksitlendirileceği vurgulanarak, “Depremde varlıklarını kaybeden vergi mükelleflerinin Vergi Usul Kanunu’nun 115’inci maddesi uyarınca terkin talep etmeleri mümkündür” ifadesine yer verildi.

THY’DEN BİLETLERE ÜCRETSİZ DEĞİŞİM VE BÖLGEYE EK SEFER

Türk Hava Yolları (THY), deprem nedeni ile Elazığ ve Malatya seferlerinde bileti olan yolcular için bazı düzenlemeler yaptı. Türk Hava Yolları’nın konuyla ilgili yaptığı duyuru şöyle: “24 Ocak 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 24 Ocak 2020- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Elazığ ve Malatya çıkışlı ve varışlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları ya da AnadoluJet iç hat uçuşu ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu olan yolcularımızın 31 Ocak 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla yeni rezervasyonun 21 Şubat 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade taleplerinde ise hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır.” THY ayrıca depremin ardından harekete geçerek İstanbul ve Ankara’dan Elazığ’a ek sefer düzenleme kararı aldı. Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün yaptığı açıklamada, “Ankara’dan Elazığ’a 2, Sabiha Gökcen’den Elazığ’a 1, İstanbul Havalimanından Elazığ’a ve Malatya’ya 1 ek sefer planlanladık” dedi. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Elazığ’da meydana gelen ve Malatya’yı da etkileyen deprem nedeniyle İzmir-Malatya seferlerinde yolcularına ücretsiz değişiklik imkanı sunduğunu açıkladı.