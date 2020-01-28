Yangın söndürme uçakları geliyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türk Hava Kurumu (THK) arasında geçtiğimiz yaz tartışma yaşanmış, bakanlık THK’nın uçaklarını kullanmamıştı. THK ile çalışmaktan tamamıyla vazgeçen bakanlık, bu yaz mevsiminde kullanılacak uçaklar için yeni arayışa girdi. Orman Genel Müdürlüğü’nün ihtiyaçları doğrultusunda yurtdışından uçak temin edilmesi ve alım ihalesini de Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) yapmasına karar verildi.



Bu kapsamda SSB’nin bir süredir hazırlığını yürüttüğü ihalede son aşamaya gelinirken, ihalenin yakın zamanda yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, ihale şartnamesinde yangın söndürme uçaklarının hem suya hem de karaya iniş-kalkış (amfibik) özelliğinin bulunması talep edilirken, uçakların nehirden su alabilmesi özelliği de aranacak. Dünyada bu türde uçak üretebilen 4 ülkenin bulunduğuna dikkat çeken kaynaklar, ihaleye Rusya, Kanada, Çin ve Japonya’nın katılmasını beklediklerini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önce Rus yangın söndürme uçağı Be-200’ü incelemişti. Aynı uçak TEKNOFEST İstanbul’da da gösteri uçuşu yapmıştı. Rus Beriev şirketinin tasarımı olan uçak, toplam 12 ton su kapasitesine sahip.