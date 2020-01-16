‘Yan sanayi de elektriklenmeli’

ANADOLU Grubu ve bünyesindeki Anadolu Isuzu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Tuncay Özilhan, elektrikli araçların otomotiv sektöründe taşları yerinden oynatacağını belirterek, özellikle yan sanayinin elektrikli araçların yaygınlaştığı döneme hazır olması gerektiği uyarısında bulundu. Elektrikli araçların çok hızlı şekilde geldiğini, günlük hayatın içinde yer almaya başladıklarını kaydeden Özilhan, “Bizim de buna hazırlanmamız gerek. Ancak şu an baktığımızda hem üreticilerin hem de yan sanayinin buna tam olarak hazır olmadığını görüyoruz. Özellikle yan sanayi için şu anda olumsuz bir durum var. Elektrikli araçlar geliştiğinde şu anki yan sanayi boşa çıkacak” diye konuştu.

Anadolu Isuzu’nun, yeni hedeflerini, yeni projelerini paylaşmak amacıyla 30’dan fazla ülkede yer alan distribütörleriyle önceki gün İstanbul’da bir araya gelen Özilhan, etkinlik kapsamında bir grup gazeteciye de değerlendir-melerde bulundu. Aynı zamanda Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) içinde de yer alan Özilhan şunları söyledi: “Otomotiv yan sanayinin elektrikli araçların ihtiyaçlarına doğru bir hareket içine girmesi lazım. Ancak bunun sadece üreticiler ve yan sanayicilerin bir araya gelmesi yeterli değil. Burada devlet teşviklerinin de devreye girmesi gerekiyor.”

DÜŞÜK FAİZ OLUMLU

Geride bıraktığımız dönemde otomotiv piyasasında bir daralma yaşandığını özellikle de ağır vasıta tarafında yıpratıcı düşüşlere şahit olduklarını dile getiren Özilhan, şöyle konuştu: “Toparlanma için büyümenin tekrar yüzde 3-5 seviyelerine gelmesi lazım. İşte o zaman satışlarda ciddi bir toparlanma olur. Faizlerde yaşanan düşüşün olumlu etkisini gördük. Tekrar bir büyüme trendine girersek ağır ticari satışlarında da toparlanma yaşanacak. Bu sağlanırsa uzun süredir bekleyen talep harekete geçebilir. Türkiye’nin artık daha sürdürülebilir politikalara ihtiyacı var. Bence inşaatın artık yavaşlaması ve oraya ayrılan paranın tarıma ve üretime dönmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

KAPASİTE KULLANIMI YÜZDE 45’E İNDİ

İÇ pazarda işlerin özellikle ağır ticari tarafında iyi gitmediğini söyleyen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan da “Kapasite kullanım oranı yüzde 85’ten 45’e inmiş durumda. Artık ihracat hepimiz için çok önemli ama sürdürülebilirlik ve verimlilik için buradaki satışlarda kritik öneme sahip. Dünyada milliyetçilik arttığı için Afrika ve Orta Doğu’da bazı pazarlarda satış yapmakta zorlanıyoruz. İç pazarda teşviklerin de sürdürülebilir bir etkisi yok. Bu pazar için ÖTV indiriminden ziyade hurda teşvikinin olması gerekiyor. Ağır ticaride 10 yaşın üstümde 2 milyon araç var. Hepsinin çevreye verdiği zarar ortada” dedi. 20212den itibaren hem gazlı hem de elektrikli araçları pazara sunacaklarını belirten Arıkan, “Bu alanda Ar-Ge çalışmalarına ciddi yatırım yapıyoruz. Bizimle beraber yan sanayinin de bu tarafa doğru gelişmesi gerekiyor. Geleceğe hep birlikte hazırlanmamız gerekiyor. Ancak bugün adım atılsa neticileri ancak 2-3 yıl sonra alabiliriz” diye konuştu.