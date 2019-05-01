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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
01.05.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

Yalova'nın ihracatı yüzde 412 arttı

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Yalova'nın ihracatı yüzde 412 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ülkede ihracat 2019 yılı Mart ayında, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 0,4 azalarak 15 milyar 486 milyon dolar, ithalat yüzde 17,8 azalarak 17 milyar 622 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yalova'da ise ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 412,8 artarak 42 milyon 318 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü, 2018 Mart ile 2019 Mart tarihleri arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğünce, Doğu Marmara Bölgesi illerinin verileri paylaşıldı. Verilere göre Kocaeli ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artarak 892 milyon 56 bin dolar, ithalat ise yüzde 37,5 azalarak 878 milyon 243 bin dolar olarak gerçekleşti. Sakarya ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 azalarak 512 milyon 804 bin dolar, ithalat ise yüzde 7,9 azalarak 255 milyon 101 bin dolar olarak gerçekleşti. Düzce ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,7 artarak 12 milyon 231 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,0 azalarak 7 milyon 361 bin dolar, olarak gerçekleşti. Bolu ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 azalarak 10 milyon 872 bin dolar, ithalat yüzde 23,6 azalarak 13 milyon 866 bin dolar olarak gerçekleşti. Yalova ilinde ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 412,8 artarak 42 milyon 318 bin dolar, ithalat yüzde 17,6, azalarak 44 milyon 398 bin dolar olarak gerçekleşti. Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Mart ayında 1 milyar 403 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 855 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 827 milyon dolar ile İtalya ve 782 milyon dolar ile Irak takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mart ayında 1 milyar 969 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 615 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 405 milyon dolar ile Çin ve 940 milyon dolar ile ABD izledi.

 

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