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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Cem Mete OKUR/YALOVA,(DHA)
05.12.2019 - 10:00, Son Güncelleme:

Yalova’da tersaneler 2022’ye kadar dolu

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Yalova’da tersaneler 2022’ye kadar dolu

YALOVA Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, gemi ihracatının yüzde 70’inin Yalova’dan yapıldığını belirterek, "Halen Türkiye'de ilk kez kruvaziyer yapılmakta ayrıca tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludur dedi.

Son açıklanan ihracat rakamlarına göre Kasım ayı verileri baz alındığında ihracatını en çok artıran il Yalova oldu. Yalova'nın ihracatını artırmasında ise tersanelerin önemli bir payı bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Yalova Altınova Tersane Girişimcileri Birliği Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, tersanelerinin özellikle şehrin ihracat hacminde önemli bir rol oynadığına işaret etti.

’23 BİNİ AŞAN ÇALIŞANI VAR’

Yalova Tersane Bölgesinin, Altınova ilçesinde yaklaşık 6 kilometrelik bir kıyı şeridini kapsadığını ve 37 tersane ile bu tersaneleri destekleyen teknik, lojistik, idari yatırımları kapsadığını dile getiren Uzun, "2004 yılında kuruluşuna başlanan Yalova-Altınova Tersane Bölgesi, sektörümüz yatırımcıları ve çalışanlarının inanç ve gayretleri sayesinde dünya denizcilik camiasında tanınan ve tercih edilen gemi inşa, bakım ve onarım bölgesi haline gelmiştir. Yalova tersanelerinde halen 23 bini aşan çalışan var. 2019 yılına 17 bin çalışan ile girilmiş, yıl içinde yüksek oranda istihdam artışı gerçekleşmiştir. Yalova tersanelerinde yılda 55-60 gemi ve tekne inşa edilmekte, 750-800 gemiye bakım-onarım hizmeti verilmektedir. Bu sayılar, hizmete giren yeni tersaneler ve yeni havuzlar ile her yıl artmakta" dedi.

’SİPARİŞ DEFTERLERİ 2022 YILINA KADAR DOLU’

Tersanelerde yeni teknolojinin de kullanıldığının altını çizen Uzun, "Tersanelerimizde hibrit ve elektrikli sevk sistemleri, uzaktan kumanda sistemleri gibi yeni teknolojiler uygulanmakta, bu ileri teknolojilere sahip sistemler ile donatılan römorkörler, balıkçı gemileri, araştırma gemileri, rüzgar türbini inşa/bakım gemileri, feribot ve yolcu gemileri inşa edilmektedir. İnşa edilen gemilerin büyük çoğunluğu Norveç, İzlanda, İngiltere, Fransa, Danimarka, Kanada, İrlanda, Rusya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. İnşa edilen bu gemilerin bazıları ’dünyanın en büyük balık fabrika gemisi’, ’dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü’ ’Türkiye'de inşa edilen en büyük yüzer havuz’ gibi unvanlara da sahiptir. Halen Türkiye'de ilk kez kruvaziyer yapılmakta ayrıca, tersanelerimizden bazılarının yeni inşa sipariş defterleri 2022 yılına kadar doludur" diye konuştu.

’YILSONUNDA ÖNCEKİ YIL RAKAMININ GEÇİLECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR’

Bu yılın rakamlarının önceki yılın rakamlarının önüne geçebileceğini belirten Şükrü Fazıl Uzun, "Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarına göre 2018 yılında Türkiye'nin gemi yat ihracatı 990,5 milyon Amerikan Doları’ydı. 2019 yılı ilk 11 ayında, 931,175 milyon dolar tutarında ihracat yapılmıştır. Aralık ayında da teslim edilecek gemilerimiz var. Yılsonunda önceki yıl rakamının yakalanacağı belki geçileceği öngörülmektedir. Ayrıca bakım onarım hizmetleri de 600 milyon doları aşkın döviz kazandırmaktadır. Tersanelerimizin kalite, zamanında teslim, değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilecek esneklik içeren müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, sektör çalışanlarının sosyal hakları ile iş güvenliği ve çevre tedbirlerine gösterilen özen, Türk tersanelerinin tercih edilmesi için önemli etkenlerdir" ifadelerini kullandı.

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