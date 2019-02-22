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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
DHA
22.02.2019 - 11:26, Son Güncelleme:

Yalova'da kurdu, Türkiye'de tek oldu! 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

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Yalova'da kurdu, Türkiye'de tek oldu! 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

YALOVA’da kurulan orkide üretim tesisiyle Türkiye’nin orkide ihtiyacının yüzde 50’si karşılanıyor. 40 bin metrekarelik tesiste üretim yapan Turhan Tuğtekin, girişimleriyle yıllık 15 milyon euroluk ithalatın önüne geçtiklerini söyledi.

Baba mesleği çiçekçilik olan Turhan Tuğtekin, Türkiye’nin tek orkide üretim merkezini Yalova’da kurdu. Yılda yaklaşık 2 milyon 500 binlik üretim sonucu Türkiye’nin her yıl Hollanda’dan 30 milyon euro bedelle yaptığı sipariş, yarı yarıya düştü.

Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Yalova’da üretilip, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılan orkidelerle ülke ihtiyacının yüzde 50’si karşılanıyor. Tamamı bilgisayar kontrollü tesiste, bir orkidenin laboratuvar ortamında satışa hazır hale getirilmesi, yaklaşık 3 yıllık zaman alıyor.


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Tesiste üretime başlanılmasının ardından ülkenin orkide ihtiyacının yüzde 50’lik bölümü, yerli üretimle sağlanmaya başlandı.

TÜRKİYE PAZARININ YÜZDE 50’SİNİ KARŞILIYOR


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Tesis kurulduktan 5 yıl sonra satış hacmini artırarak, Türkiye’deki orkide satışının yüzde 50’sine sahip olduklarını belirten Turhan Tuğtekin, "Yaklaşık 5 yıldır ’phalaenopsis’ denilen bir tür orkide üretiyoruz. Türkiye’de daha önceden üretimi yoktu. Tamamen ithalata bağlı bir üründü. Şu an 40 bin metrekare olan tesisimizde yaklaşık 2,5 milyon adet orkide üretiyoruz. Bu da Türkiye’nin ihtiyacının neredeyse yüzde 50’sine tekabül ediyor" dedi.


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Girişiminin, ülke için büyük kazanç olduğunu kaydeden Tuğtekin, "Türkiye’de üretilmeyen bir üründü. Biz de ’Neden olmasın?’ mantığıyla yola çıktık. Bu üretimle Türkiye’deki ithalatın neredeyse yüzde 50’sinin önünü kesmiş olduk.


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Bu, ülkemiz için büyük bir döviz kazancı oldu. 5 milyon orkide ithalatında günümüzde 25- 30 milyon euro gibi bir rakam Hollanda’ya gidiyordu. Bu da bunun yarısının önünü kesti" diye konuştu.

3 YILDA BÜYÜYOR

Ar-Ge çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Tuğtekin, "Tesisimiz tamamen bilgisayar kontrollü. Bir çiçeğin laboratuvar ortamında başlayarak, seraya gelmesi, yaklaşık 3 yıllık süreçten geçiyor. 


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Değişik sıcaklık ve ışık ortamlarında bekletiliyor. Şu andaki ürünlerimiz tamamen yerli. Kendi doku kültürü laboratuvarımızda ürettiğimiz fidelerden oluşuyor. En güzel çeşitleri seçerek üretim yapıyoruz. Birkaç yıl sonra kokulu çeşitlerimiz de çıkacak. Yaklaşık 150- 200 renk ve tür üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. En kısa sürede Türk halkını en güzel orkidelerle buluşturacağız" dedi.


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

Tesiste 40 kişinin çalıştığını, tam kapasiteye ulaştıklarında bu sayının 60’a çıkacağını vurgulayan Turhan Tuğtekin, "Yurt dışından gelen fiyatlara kıyasla yarı fiyatına ve çok daha güzel, kaliteli orkideler üretiyoruz. 


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu


Fiyatlarımız son derece uygun. Orkide her eve girebilir duruma geldi. Eskiden ulaşılamaz bir çiçekti ama şimdi öyle değil. İnsanlar evlerinde renk koleksiyonu yapmaya başladılar. Ürettiğimiz orkideler Türkiye’nin her tarafına ulaşıyor" diye konuştu.


Yalovada kurdu, Türkiyede tek oldu 15 milyon euroluk ithalatı durdurdu

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