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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
15.04.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Yalova 1 milyon turist bekliyor

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Yalova 1 milyon turist bekliyor

Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, bu yaz 1 milyon turist beklediklerini dile getirdi.

Turizm Haftası Yalova’da da kutlanmaya başladı. İlk tören 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Yalova Kültür ve Turizm Müdürü Şeref Tali, Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odası (YTSO) Başkanı Tahsin Becan ve katılımcıların hazır bulunduğu törende Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından bir konuşma gerçekleştiren Yalova Kültür ve Turizm İl Müdürü Şeref Tali, “Turizmi canlandırmak için 1976 yılından bu yana 15 - 22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası açılış programına hoş geldiniz. Turizm, ulusal ve uluslararası düzeyde kazandığı dev boyutlarıyla, yatırımları ve iş hacmini geliştiren, gelir oluşturan, döviz sağlayan, istihdam alanları açan, sosyal ve kültürel hayatı etkileyen, önemli toplumsal bir nitelik kazanmıştır. Bu nitelik dünyada turizme yönelik ulusal ilgiyi artırmış, turizmden beklentileri olan ülkeleri, bu endüstrinin geliştirilmesine yöneltmiştir. Türkiye, dünyada turist çeken ülkeler sıralamasında 8. sırada yer alırken, döviz sıralamasında ise 14. sırada bulunmaktadır. Bakanlığımız 2018 yılı turizm verilerine göre ülkemize gelen turist sayısı 46 milyon, turizm gelirleri ise 29,5 milyar dolar olmuştur. 2019 yılında beklenen turist sayısı 52 - 53 milyon, beklenen döviz geliri ise 38 milyar dolar olarak öngörülmektedir. Ayrıca, 2019 yılında beklenen turist sayısında yüzde 15 artış beklenirken, döviz gelirlerinde ise yüzde 30 artış öngörülmektedir. Ülkemizde gelişen turizm hareketliliğinin Yalova'mızı da pozitif yönde etkileyeceği, 2019 yılı sonu itibariyle yerli, yabani ve günübirlik olmak üzere turist sayısının 1 milyonu geçeceği yönündedir. Yalova'da özellikle şifalı termal sularına sahip sağlık turizmi başta olmak üzere, kendine has coğrafi yapısı ve iklime sahip olması dolayısıyla kongre ve yayla turizmi, bitki örtüsü ve yaban hayatı av turizmine ilgi duyanlara önemli bir potansiyel sunar. Yat durizmi için her tarafı denize çevrili olağanüstü güzelliklere sahip, yamaç paraşütü gibi hava sporları meraklıları için de keşfedilmesi gereken bir yerdir"

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