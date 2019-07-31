Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinen Hürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriYakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu
GeriEkonomi Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
İHA
31.07.2019 - 09:26, Son Güncelleme:

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu

Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor. 

Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Yapılan öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor.

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:

ARACIN BAKIMINI ZAMANINDA YAPTIRMAK

Motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir.

ARAÇ HIZINA DİKKAT ETMEK

Yakıt tasarrufu yapmanın en kolay ve pratik yollarından biri de araç hızına dikkat etmektir. Araç hızı gereğinden fazla arttığında veya azaldığında yakıt normale oranla daha hızlı bir şekilde tükenir. Bu noktada yol şartlarını da göz önünde bulundurarak ideal bir hızla araç kullanılmalıdır.

KALİTELİ AKARYAKIT TERCİH ETMEK

Maliyeti nedeniyle ucuz yakıt tercih edilmemelidir. Kısa vadede araç sürücüsü kazanmakta, ancak uzun vadede kaybetmektedir. Ucuz ve kalitesi düşük yakıtları kullanmanın, araçta bulunan aksamlara zarar verebileceği unutulmamalıdır.

LASTİKLERİ KONTROL ETMEK

Araç lastikleri yeteri kadar hava basıncı ile şişirilmiş olmalıdır. Yeterli basınca sahip olmayan lastiklerin hareket etmesi aracın daha fazla efor sarf etmesine neden olacak ve yakıt harcayacaktır. Araç lastiklerinin üretici firmanın belirlediği ölçülerde şişirilmesi önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayabilir.

ANİ FREN YAPMAMAK

Ani fren ve manevralar yakıtın daha hızlı tükenmesine sebep olur. Bunun önüne geçmek için vites geçişleri yumuşak tutulmalı ve araç yavaş yavaş hızlandırılmalıdır.

KLİMAYI GEREKSİZ YERE KULLANMAMAK

Klima çalıştığı zaman araç motoru fazladan güç harcar ve yakıt tüketimini arttırır. Dolayısıyla klima kullanımı en aza indirilmeli ya da düşük hızda çalıştırılmalıdır.

ARACI HAFİFLETMEK

Aracın ağırlığının artması, hareket kabiliyetini engeller ve daha fazla güç harcamasına neden olur. Araçta bulunan gereksiz eşyalardan kurtularak, aracın kullanım ömrü artırabilir ve yakıt tasarrufu sağlanabilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
10 soruda yurt dışı emeklilik
‘Türkiye yine kazandıracak’
Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! Türkiye'den 4 il listede
Son dakika... Bakan Albayrak: Faizlerde düşüş trendi olacağını göreceğiz