Yakınında ING ATM’si olmayan ING'liler istedikleri ATM'den ücretsiz para çekebilecek
ING Türkiye, müşterileri için 1 kilometre yakınında ING ATM’si bulunmuyorsa tüm ATM’lerden ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı. Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil’e girip Şube ATM Bulucu’da 1 kilometre yakınında ING ATM’si bulamayan müşteriler 1.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme fırsatından yararlanabiliyor. Mobil bankacılığı müşteri odaklı ürün ve hizmetlerle ele aldıklarını vurgulayan ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Bu uygulama ile müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefini destekliyoruz” dedi.
Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yakınlarında bir ING ATM’si olmayan müşterileri için tüm ATM’lerden masrafsız nakit çekme imkanı sunan bir uygulama başlattı. Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil’de Şube ATM Bulucu’ya giriş yaparak 1 km yakında ING ATM’si bulamayan ING müşterileri, yakınındaki tüm diğer banka ATM’lerinden 1.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekebiliyor. Kusursuz müşteri deneyimine sürekli yatırım yapan ING’nin uygulamasından faydalanmak için ING müşterilerinin ING Mobil’de konum erişiminin açık olması gerekiyor. ING Mobil’den Şube ATM Bulucu’ya girildiğinde 1 km yakında ING ATM’si bulunmuyor ise müşterilere ücretsiz ATM kullanım fırsatı otomatik olarak sunuluyor.
“ING, MÜŞTERİSİNİN HER ZAMAN YANINDA”
ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteri deneyimini iyileştirme açısından öncü bir çalışma olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING’nin ATM’si bulunmayan yerlerde de müşterilerinin yanında olduğunu söyledi. Alper Gökgöz, şöyle konuştu: “ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark yaratacak uygulamalara dönüştürüyoruz. Kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Türkiye, sektörde yine öncü olacak bu uygulama ile ING ATM’sinin bulunmadığı yerlerde de müşterilerinin yanında. Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING Türkiye, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.”
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