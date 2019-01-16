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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 15:35, Son Güncelleme:

Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

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Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

İzmir'in Menemen ilçesinde, etkili olan kuvvetli sağanak ve Gediz Nehri'nin taşması sonucu 30-40 bin dekar alan sular altında kalırken, ıspanaklar da tarlalarda zarar gördü. Çiftçiler, ıspanakların zarar görmesi nedeniyle ürünlerin zamlanabileceğini de söyledi.

İZMİR'de, son günlerde bastıran sağanaklar baskınlara neden olurken geçtiğimiz yıllara göre 1 ayda yağması beklenen yağmurun üç günde yağması barajlardaki doluluk oranını da artırdı. Öte yandan hemen hemen bütün ilçelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Menemen ilçesinde de tarım arazileri adeta bir gölü andırırken son yağışlarla birlikte Gediz Nehri de taşınca araziler sularla kaplandı. Arazilerin sular altında kalması ıspanak tarlalarına da zarar verdi. Çiftçiler, yağışlarla 30-40 bin dekar alanın sular altında kaldığı dile getirdi.

Göle dönen araziler ise havadan görüntülendi.

ÇİFTÇİLER ISPANAK FİYATLARININ ARTACAĞI GÖRÜŞÜNDE

Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

Türkiye'de ıspanak üretiminde ilk sırada yer alan Menemen ilçesinde mahsullerinin sular altında kaldığını belirten çiftçiler, zararlarının büyük olduğunu ifade etti. İlçede çiftçilik yapan Ali Altunkaynak, ıspanak üretiminin 70'ini karşıladıklarını kaydederek "Gediz Nehri'nin taşması sonucu 30-40 bin dekar alan sular altında kaldı. Arazilerimizde 2 metre civarı sular var. Ektiğimiz ürünlerden geriye bir şey kalmadı. Ispanak çıkmıyor. Yağmurdan önce önce 2-2.5 liraydı, şimdi halde 6-7 lira. Üretim olmadığı için fiyatlar artacaktır" diye konuştu.

"6 BİN DEKARLIK ISPANAK EKİLİ ARAZİMİZ ZARAR GÖRMÜŞ DURUMDA"

Yağmur ıspanağı vurdu, onlarca dönüm tarım arazisi sular altında

Bir diğer üretici Erdal Uray ise en son böyle bir yağışın 30 yıl önce yaşandığını ifade ederek, "Bölgede ıspanak, brokoli lahana gibi bir çok ürün yetiştiriyoruz; fakat çoğu sular altında. Fiyatların 2-3 kat artacağını tahmin ediyoruz. Çünkü üretim yok. Ürünler sular altında. Bu ürünleri kurtarma şansımız yok" dedi.

Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, yağmurun tarım arazilerine zararının büyük olduğunu vurgulayarak, "İlçemiz ülkemizde ıspanak üretiminde ilk sırada yer almakta; fakat 6 bin dekarlık ıspanak ekili arazimiz zarar görmüş durumda. Ayrıca brokoli de 2.5, lahana da 500 dekar alanımız zarar gördü. Diğer tarım ürünlerinde de sular altında. 250 dekar karnabahar, 4 bin dekar buğday, 2 bin dekar yem bitkileri yağmurdan zarar gördü" şeklinde konuştu.

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