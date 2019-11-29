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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM - İSTANBUL,(DHA)
29.11.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Yağmur altında uzun kuyruklar oluştu! Saatlerce onun için beklediler

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DÜNYA genelinde Kasım ayının son haftasına denk gelen 'Şahane Cuma' indirimleri başladı. ’Şahane Cuma’ indirimleri kapsamında Teşkiviye’de bulunan spor mağazasında dün geceden sıraya girenler yağmura aldırış etmeden 2 bin 500 liradan bin 500 liraya inen ayakkabıdan alabilmek beklediler.

Dünyada alışveriş çılgınlığı olarak bilinen ’Şahane Cuma’ indirimleri başladı. Alışveriş sektöründe firma ve mağazaların indirim yaptığı bu günde Şişli, Teşvikiye Caddesi üzerinde bulunan spor mağazasında özel olarak üretilen ayakkabıları almak için vatandaşlar birbirleriyle yarıştı. Geceden sıraya giren vatandaşların zaman zaman gerginlik yaşadığı görüldü. Sıra yüzünden tartışmaların yaşandığı mağaza önünde, ayakkabıyı almayı başaranlar ise alkışlar eşliğinde mağazadan ayrıldı.

Yağmur altında uzun kuyruklar oluştu Saatlerce onun için beklediler
"ERKEN SAATLERDE KALKIP GELDİ"

Sabahın erken saatlerinden itibaren beklediğini belirten bir öğrenci," Sabah 07.00’den beri buradayız. Erken saatlerde kalkıp geldik. Dün geceden beri bekleyenler var. Adımızı yazdırıp sıraya girdik. Sıra gelirse inşallah alacağız. Özel üretim bir ayakkabı. Yaklaşık 600 tane geldi Türkiye’ye. Normalde vitrin fiyatı 2 bin 500 lira. Ancak bugüne özel olarak bin 500 liraya satışa sunulacak" diye konuştu.

Yağmur altında uzun kuyruklar oluştu Saatlerce onun için beklediler
OKULA GİTMEYEREK AYAKKABI ALMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Ayakkabı alabilmek için okula gitmeyerek sıraya giren bir başka öğrenci ise," Ayakkabıyı alabilmek için sabah erkenden buraya geldik. Okulu astık bugün. Sıra gelirse alacağız ayakkabıyı" dedi.

Yağmur altında uzun kuyruklar oluştu Saatlerce onun için beklediler
11 SAAT SONRA ÖZEL TASARIMLI AYAKKABISINA KAVUŞTU

Mevcut ekonomik şartlara göre pahalı bir ayakkabı aldığını kaydeden bir vatandaş ise,"Dün akşam saat 23.00’den beri bekliyorum. Asgari ücretin 2 bin lira olduğunu düşünürsek pahalı bir ayakkabı. Bin 500 liraya ayakkabı sahibi olduk. Zaman zaman sırada tartışmalar yaşandı. Ben hiç oralı olmadım" şeklinde konuştu.

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