‘Yağma’ suçu işlemekle suçlanan sanıklar beraat etti

Kapalıçarşı’da yüksek kazanç elde etmek isteyen bir grup iş adamı, Z. A. ve H. G.’ye verdikleri paraların, yurt dışı Forex piyasasında kaybedildiği iddiasıyla harekete geçti. Kapalıçarşı piyasasının tanınan birçok isminin yer aldığı kişiler, 1 Eylül 2012 ve 2 Eylül 2012 günü, A. ve G.’ye ait ofise gitti. İddiaya göre, söz konusu kişiler, A. ve G.’yi geç saatlere kadar ofislerinde alı koydu, kendilerine para ödenmesi için tehdit etti.

‘PARA VE SENETLERİ ALDILAR’ İDDİASI

Bu kişilerin, A. ve G.’ye ait ofiste bulunan para ile birlikte senet ve kişisel eşyalarını yanlarına alarak ayrılmaları sonrası haklarında dava açıldı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8’inci duruşması 26 Nisan’da yapıldı. Duruşma savcısı, her ne kadar sanıklar hakkında ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla tehdit’, ve ‘yağma’ suçundan dava açılmışsa da, sanıklar hakkında atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil olmadığı yönünde mütalaa açıkladı.

AVUKATLARI: MÜTALAAYA KATILIYORUZ

Sanık avukatları, duruşmada yaptıkları savunmalarda, mütalaaya katıldıklarını, müvekkillerinin holding sahibi olduğunu, atılı suçu işlemeleri için bir neden olmadığını öne sürdü.

‘SPK YENİ BİR DAVA AÇTIRDI’

Müşteki avukatları ise, sanıklardan bazıları ile ilgili, SPK’nın başvurusu sonrası yeni bir dava açıldığını, bu dosya ile ‘yağma’ suçlaması ile açılan dosyanın benzerlik içerdiğini kaydetti. Müşteki avukatları ayrıca, aralarında noter görevlilerinin de olduğu başka bir soruşturma dosyasında ise sona gelindiğini belirterek, heyetin bu durumu da değerlendirmesini talep etti.

TAMAMI İÇİN ‘BERAAT’ KARARI

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası, sanık iş adamları Ali S., Hüsrev Ö., Şevket S., Cüneyt A., Uğur U., Kadir D., Haluk İzzet M., Av. Murat A., Faik Ö. ve Mehmet S. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıkların yargılama masraflarının ise, Maliye Hazinesi tarafından ödenmesine hükmetti. Karara, müştteki atlarının istinaf başvurusunda bulundukları anlaşıldı.