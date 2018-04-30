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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Dinçer GÖKÇE
30.04.2018 - 14:17, Son Güncelleme:

‘Yağma’ suçu işlemekle suçlanan sanıklar beraat etti

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‘Yağma’ suçu işlemekle suçlanan sanıklar beraat etti

İstanbul Kapalıçarşı’da altın döviz işi yapan 10 firmanın sahipleri, yargılandıkları ‘yağma’ suçundan beraat etti. Mahkeme kararında, sanıkların cezalandırılmasını gerektirecek delil olmadığına hükmetti.

Kapalıçarşı’da yüksek kazanç elde etmek isteyen bir grup iş adamı, Z. A. ve H. G.’ye verdikleri paraların, yurt dışı Forex piyasasında kaybedildiği iddiasıyla  harekete geçti. Kapalıçarşı piyasasının tanınan birçok isminin yer aldığı kişiler, 1 Eylül 2012 ve 2 Eylül 2012 günü, A. ve G.’ye ait ofise gitti. İddiaya göre, söz konusu kişiler, A. ve G.’yi geç saatlere kadar ofislerinde alı koydu, kendilerine para ödenmesi için tehdit etti.

‘PARA VE SENETLERİ ALDILAR’ İDDİASI
Bu kişilerin, A. ve G.’ye ait ofiste bulunan para ile birlikte senet ve kişisel eşyalarını yanlarına alarak ayrılmaları sonrası haklarında dava açıldı. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 8’inci duruşması 26 Nisan’da yapıldı. Duruşma savcısı, her ne kadar sanıklar hakkında ‘iş yeri dokunulmazlığını ihlal’, ‘silahla tehdit’, ve ‘yağma’ suçundan dava açılmışsa da, sanıklar hakkında atılı suçları işlediklerine dair yeterli delil olmadığı yönünde mütalaa açıkladı.

AVUKATLARI: MÜTALAAYA KATILIYORUZ
Sanık avukatları, duruşmada yaptıkları savunmalarda, mütalaaya katıldıklarını, müvekkillerinin holding sahibi olduğunu, atılı suçu işlemeleri için bir neden olmadığını öne sürdü.

‘SPK YENİ BİR DAVA AÇTIRDI’
Müşteki avukatları ise, sanıklardan bazıları ile ilgili, SPK’nın başvurusu sonrası yeni bir dava açıldığını, bu dosya ile ‘yağma’ suçlaması ile açılan dosyanın benzerlik içerdiğini kaydetti. Müşteki avukatları ayrıca, aralarında noter görevlilerinin de olduğu başka bir soruşturma dosyasında ise sona gelindiğini belirterek, heyetin bu durumu da değerlendirmesini talep etti.

TAMAMI İÇİN ‘BERAAT’ KARARI
Mahkeme yaptığı yargılama sonrası, sanık iş adamları Ali S., Hüsrev Ö., Şevket S., Cüneyt A., Uğur U., Kadir D., Haluk İzzet M., Av. Murat A., Faik Ö. ve Mehmet S. hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme, sanıkların yargılama masraflarının ise, Maliye Hazinesi tarafından ödenmesine hükmetti. Karara, müştteki atlarının istinaf başvurusunda bulundukları anlaşıldı.

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