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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
16.04.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Yağışların ardından plajlar doldu taştı

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Yağışların ardından plajlar doldu taştı

Antalya’nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu plajlarda aldı.

İlçede 2 gündür etkisini gösteren yağışlı havanın ardından ortaya çıkan güneşi fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı.

Yağışların ardından plajlar doldu taştı

Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının 18, nem oranının yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler, denize girdi.

Yağışların ardından plajlar doldu taştı

Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken bazıları da müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Yağışların ardından plajlar doldu taştı

Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya’nın doğal güzelliklerini kuş bakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

Yağışların ardından plajlar doldu taştı

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