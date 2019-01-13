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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.01.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Yağışlar çiftçiye nefes aldırdı

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Yağışlar çiftçiye nefes aldırdı

Ülke genelinde yağışların geçen üretim sezonuna göre yüzde 50 artış göstermesi, yüksek verim bekleyen çiftçileri umutlandırdı.

ÖZELLİKLE ocak ayından itibaren görülen yoğun kar yağışının, geçen yıl bitkisel üretimdeki yüzde 6'lık düşüşü telafi etmesi, Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası'nda hububat rekoltesini ciddi oranda artırması bekleniyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, AA muhabirine, tarımsal üretimde rekolte, verimlilik, kalitede iklim unsurunun belirleyici olduğunu söyledi.

Yağışların tarımı temelden etkileyen en önemli faktör olduğunu vurgulayan Soylu, bu üretim sezonunun yağış açısından bereketli geçtiğini dile getirdi.

"YAĞIŞLAR BU YIL YÜZDE 50 ARTTI"
Son yağışların çiftçinin yüzünü güldürdüğünü ifade eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:  "Geçen yıl ile kıyasladığımız zaman 1 Ekim-1 Ocak arasındaki yağışlarda bu sene Türkiye genelinde yüzde 50 artış söz konusu. Uzun yıllar ortalamasına göre de bu yıl yüzde 25'lik bir artış söz konusu. Bu durum özellikle hububat çiftçisi açısından çok önemli. Buğday, arpa gibi ürünlerin ekimini özellikle sonbaharda yaptığımız için, bunların çıkışı, sağlıklı gelişimi, kışın ve kıştan sonra da ilkbaharda gelişimi için şu anda toprakta yeterli miktarda su rezervi, nem var."

Yağışların rekolte artışı noktasında oldukça faydalı olacağını vurgulayan Soylu, "Mart, nisan, mayıs yağışları da böyle giderse çok önemli miktarda rekolte artışı bekleyebiliriz. Biz bu yıl buğdayda, 20 milyon rekolteyle, yüzde 7 düşüş yaşadık. Ekim alanında da kısmen bir azalma var. Bu düşüşü ve azalmayı bu verimli rekolteyle kapatabiliriz. Buğdayda 22-23 milyona ulaşacak bir potansiyel oluşturabiliriz." diye konuştu.

"POZİTİF BİR YILA BAŞLADIK DİYEBİLİRİZ"
Soylu, 2018'in nisan ayında yaşanan kuraklığın verimliliği de ciddi anlamda düşürdüğüne işaret ederek, şöyle devam etti: 

"Geçen yıl Güneydoğu'da çok kurak bir yıl yaşandı ama bu yıl bölgedeki yağışlarda yüzde 100 artış var. Bunlar çok olumlu şeyler. Sadece buğday özelinde düşünmeyelim, özellikle baharlık ürünlerde, mısır, ayçiçeği, şeker pancarı, fasulye, patates, soğan gibi farklı ürünlerde de ilkbahar çok önemli. Toprakta yeterli nemin olması çiftçilerimizin maliyetlerini de düşürecektir. Sulama çok ciddi bir maliyet. Bu açıdan biz pozitif bir yıla başladık diyebiliriz. Bitkisel üretimde yüzde 6 düşüş yaşadık. Bunu telafi etmek son derece önemli."

Üretimin artmasıyla vatandaşın ucuz gıdaya ulaşmasının kolaylaşacağının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:  "Tohum, gübre gibi girdi fiyatları çok artmıştı. Bir de üzerine sulama maliyetleri yüksek olursa çiftçimiz çok sıkıntıya girecekti. Bu yağışlar çiftçiye biraz nefes aldırdı. En azından böyle giderse sulama maliyetleri düşecek gibi gözüküyor. Yer altı suları da ciddi anlamda beslenmiş durumda. Üretimin sürdürülebilirliği önemli. Bu yağışlar bizim için hayati öneme sahip. Şu anda yağış konusunda bereketli gidiyoruz. Yağışlar böyle devam ederse bu durum vatandaşın cebine de yansır. Şu anda en büyük artışlar gıda sektöründe. Üretim arttığı zaman, ister istemez fiyatlar da makul seviyelere inecek. Bu durumdan çiftçi de para kazanır. Birim alandan daha fazla verim alacağı için bir miktar ucuz dahi satsa, totalde daha fazla gelir elde edecektir."

 

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