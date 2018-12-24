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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
24.12.2018 - 14:54, Son Güncelleme:

Yağışlar arttı balık fiyatları düştü

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Yağışlar arttı balık fiyatları düştü

Kahramanmaraş'ta havaların soğuması ve yağışların fazla olması sebebiyle balık fiyatlarında düşüş yaşanırken, tüketicinin de yüzü güldü.

DENİZİ olmamasına rağmen Türkiye'nin balık üretim ve tüketiminde ön sıralarında bulunan Kahramanmaraş'ta, kış mevsiminde yağışların fazla olması balık fiyatlarını düşürdü. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’nde yer alan sabit balık pazarında balıklar tezgahlardaki yerini alarak müşterilerini beklemeye başladı.

Yağışların fazla olmasının balıkların artışına neden olduğunu söyleyen balıkçı esnafı Mahmut Sarı, sağlıklı yaşam için düzenli şekilde balık tüketilmesi gerektiğini söyledi. Sarı, “Balık tüketimi kış sezonu olunca biraz daha arttı. Denizlerde dalgalar arttı ve balıklar biraz daha arttı ve daha çok geliyor. Hamsi ve istavrit yağlandı. Çok güzel çinekop balıklar var. Şu anda zaten balık mevsimi, yağmur yağıp havalar soğuduğu zaman balıklar daha lezzetli oluyor. İhracat noktasında Kahramanmaraş çok iyi durumda ancak üretim konusunda biraz zayıf durumdayız. Sağlıklı yaşam için düzenli balık tüketilmesi lazım” dedi.

Yağışlar arttı balık fiyatları düştü

Balık fiyatlarının düştüğünü söyleyen balıkçı esnafı İbrahim Sarı ise, “Kış geldi, havalar soğudu ve balık satışları arttı. Geçtiğimiz yıllara göre balık satışları daha da arttı. Geçtiğimiz yıl 20 lira olan hamsi bu yıl 15 lira” ifadelerini kullandı.

Haftada bir kez balık tükettiklerini söyleyen Mehmet Seyhan Öztürk de, “Havaların soğuk olduğu dönemlerde özellikle hamsi tüketiyoruz. İstavrit bu dönemde güzel olur. Oldukça lezzetli balıklar var” diye konuştu.

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