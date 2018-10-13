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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELAZIĞ (İHA) - 
13.10.2018 - 14:44, Son Güncelleme:

Yağış yetersiz kaldı pancarda üretimi azaldı

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Yağış yetersiz kaldı pancarda üretimi azaldı

Elazığ’da 30 bin dönüm alanda pancar hasadı ile çiftçilerin zorlu mesaisi başlarken, yağışların azlığı nedeniyle üretimin 25 bin ton civarında düşmesinin beklendiği belirtildi.

Elazığ Şeker Fabrikasında 2018 yılı pancar alım ve işleme kampanyası startının verilmesiyle birlikte bin 500 üretici, 30 bin dönüme ektiği pancarı sökmeye başladı. Yaklaşık 80 gün sürecek olan söküm ile çiftçiler bir yıllık emeklerinin karşılığını almayı bekliyor.

Geçtiğimiz yıl 180 bin ton şeker pancarı hasadı yaptıklarını dile getiren Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Feridun Ergin, yağışların azlığından dolayı bu sene üretimin düştüğünü ve 155 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti. 2018 şeker pancarı kampanya döneminin başladığını belirten Ergin, “Fabrika çalışıyor ve pancar işliyor. 80 gün sürecek. Bu dönemde tüm çiftçiler şuanda tarlalarında pancarlarını çıkartıyorlar.

Geçen sene 180 bin ton pancarımız oldu. Bu yıl yağışların eksikliğinden dolayı rekolte 155 bin olur. Bin 500 pancar üreticimiz var. 30 bin dönüm alanda pancar ekildi. Baharda yağışların az olmasından dolayı pancarda düşüş var. Geç yağmur yağmasından dolayı çimlenme olayı da çok düşük oldu. Bu sene şeker oranı ortalama 16 olursa, taban fiyattan para alırlar. Böylece para kazanır. Sıcaktan dolayı şeker oranı düşerse biraz sıkıntı olur. Geçen sene dönümüne 10 ton aldık. Bu sene 7 ton ancak alırız” dedi.

Yağış yetersiz kaldı pancarda üretimi azaldı

Pancarın taban fiyatının 235 kuruş olduğunu aktaran Ergin, “Şeker oranı 16’ya denk geldiği zaman 235 kuruştan satılıyor. Fiyat şeker oranına göre değişiyor. Oran 17’ye çıktığı zaman 249 kuruştan satılır. Eğer şeker oranı 15’e düşerse 14 kuruş aşağı satılır. Bu da 221 kuruşa denk gelir. Hepsi şeker oranına bağlı” diye konuştu.

Tarlada çalışmaya başladıklarını aktaran üretici Arif Özer ise, "70-80 gün gibi yoğun bir mesaimiz var. Yetkililerden sadece su yardımı yapmalarını istiyoruz. Bize mazot ve gübre desteği vermesinler. Biz sadece su istiyoruz. Kendi mesleğimizi yapabilmemiz için bize su lazım. Yoksa bu son senemiz diyebilirim. Yani artık bu iş bitti noktasına geldi. Eğer bir iki yıl içerisinde su gelmezse son nesil olarak biz olacağız" ifadelerini kullandı.

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