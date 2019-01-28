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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hacer BOYACIOĞLU/ANKARA
28.01.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Yağ fiyatlarına çevre düzenlemesi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
Yağ fiyatlarına çevre düzenlemesi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi’nden geçerek yasalaşan çevre düzenlemesinden yağ üreticilerine sürpriz vergi çıktı. Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, düzenlemeyle bir yağ sanayicisinin vergisinin bir kalemde 3 kat artırıldığını belirterek, “Bunun fiyatlara yansıması kaçınılmaz” dedi.

Büyükhelvacıgil, bir grup gazeteciyle yaptığı sohbet toplantısında son gelişmeleri değerlendirdi. Yürürlüğe giren çevre yasasının ilk halinde üretilen her litre yağ için 50 kuruş ödenmesi yönünde bir düzenleme bulunduğunu kaydeden Büyükhelvacıgil, “Bir hesap yaptık maliyeti 900 milyar TL yapıyor. Üstelik her tüketilen yağ da boşa gitmiyor ki. Fast-food restoranlarında zaten atık yağlar toplanıyor. Onlar ne kadar kızartma yağı kullandıklarını ibraz etmek de zorundalar. Meclise gidip konuyu aktardık, fiyatı 10 kuruşa kadar indi, ancak bu bile fazla.  Bu da yağ fiyatlarını mutlaka olumsuz etkileyecek” diye konuştu. Şu anda 100-150 bin ton kapasitesi olan orta ölçekli bir işletmenin yıllık 4.5 milyon TL civarında vergi ödediğini belirten Büyükhelvacıgil şöyle devam etti:

“Böyle bir yer yıllık 8.5 milyon TL geri dönüşüm katkı payı ödeyecek. Yani sanayicinin vergisi 3’e katlanıyor. Bunun dışında ambalajcılar da devlete geri dönüşüm katkı payı ödeyecekler. Bu da sanayiye sattıkları ambalajların fiyatını yükseltecek. Bu uygulamalar yürürlüğe girerse, enflasyonu etkiler.”

PETROLDEN SONRA EN ÖNEMLİ İTHALAT KALEMİ YAĞ

Son 10 yılda ayçiçek yağı ve ayçiçek tohumu ithalatına toplamda 6.6 milyar dolar döviz ödendiğini belirten Büyükhelvacıgil, “Türk Lirası olarak karşılığı 35-40 milyar TL. Tedbir alınmazsa önümüzdeki 10 yıllarda daha da fazlasını ödemek zorunda kalacağız. Ülkemizin petrolden sonra en fazla döviz ödediği kalem bitkisel yağ ve yağlı tohumlar” dedi. Yapılan çalışmaların bu rakamın daha da artacağını gösterdiğini kaydeden Büyükhelvacıgil, “Akademisyenlerin hazırladığı rapora göre, 2030’a kadar böyle devam ederse, ülkenin ayçiçeğine ödeyeceği para 15.6 milyar dolar olacak. Bu bugünkü kurla 82 milyar liradan daha yüksek bir rakam. Üretim sorununu çözmemiz gerekiyor” diye konuştu. 

MİLLİ YAĞ KURULU KURULMALI

YAĞ için bir kurul oluşturulmasını da isteyen Büyükhelvacıgil, şunları söyledi:

“Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye de söyledim. “Gerekirse Milli Yağ Koordinasyon Kurulu kurulmalı. Burada da çiftçisiyle, Tarım Bakanlığı’yla, Ticaret Bakanlığı’yla, sanayicisiyle, odalar ve borsalarla bir araya gelinip bu sorun çözülmeli. Ülkenin ekolojik dengesine göre nerede ne üretileceğine birlikte karar verilmeli.”

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
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