Yabani zeytinler ekonomiye kazandırılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca, hazırlanan projelerle 5 yıl içerisinde yaklaşık 1,5 milyon yabani zeytin ağacı ekonomiye kazandırıldı ve bozuk orman vasfındaki yaklaşık 100 bin dekar saha da rehabilite edildi.



AA muhabirinin Orman Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yürüttüğü ormancılık faaliyetlerinde, başta orman köylüsü olmak üzere vatandaşların refah seviyelerini yükseltmek amacıyla gelir getirici ağaçlandırmalara büyük önem veriyor.



Türkiye'nin dört bir yanında yapılan çalışmalarda, ceviz, badem, dut, kestane, trüf ormanı, salep ormanları kuruluyor ve isteyen vatandaşlara binlerce ücretsiz fidan dağıtılıyor. Bunlar belli bir program ve disiplin içerisinde, 5 yıllık eylem planları kapsamında yürütülüyor.



Bu çerçevede, 2015-2019 arasında uygulanmak üzere "Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı" hayata geçirildi. Söz konusu eylem planıyla başta Akdeniz ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin değişik coğrafyalarında bulunan yabani zeytinlerin, yerel türlerin popülasyonuna zarar verilmeyecek sayılarda ve yöreye uygun türlerle aşılanarak, ülkenin zeytin üretim miktarının artırılması sağlanacak.



Ayrıca, kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesine imkan sağlanması, kırsalda yeni istihdam alanları oluşturulması ve çalışma alanlarındaki vatandaşların gelir seviyelerinin yükseltilmesi hedefleniyor.



174 BİN ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ

Türkiye, yaklaşık 158 milyon zeytin ağacı sayısı ile dünya zeytin üretiminde 4'üncü, zeytinyağı üretiminde ise 6'ıncı sırada bulunuyor.



"Yabani Zeytin (Delice) Rehabilitasyonu Eylem Planı" kapsamında, 174 bin 447 zeytin fidanı dikildi ve 1 milyon 444 bin 655 yabani zeytin ağacı aşılanarak ekonomiye kazandırıldı. Söz konusu 5 yıllık dönemde yapılan çalışmalardan, Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki 316 köy yararlanacak.



Yapılan çalışmalar çerçevesinde, ayrıca bozuk orman vasfındaki yaklaşık 100 bin dekar saha rehabilite edildi.