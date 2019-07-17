Yabancıya konut satışında tarihin en yüksek ilk yarısı
Yılın ilk 6 ayında yabancıya 19 bin 952 adetlik konut satışı, tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti.
Yabancıların yılın ilk yarısında satın aldığı 19 bin 952 adet konut, yabancıya satışta tarihin en yüksek ilk yarı rakamı olarak kayıtlara geçti. Bu yıla hızlı başlayan ve ilk yarıda bunu sürdüren yabancıya konut satışı, ocak-haziran döneminde 19 bin 952 adede ulaştı. Geçen yılın ilk yarısında yabancıya 11 bin 816 adet konut satılırken, söz konusu dönemdeki artış yüzde 68,9 oldu.
Bu yılın haziran ayında yabancıya konut satışı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,5 artışla 2 bin 60'tan 2 bin 689'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk yarı ve haziran ayı rakamları görüldü.
İstanbul, ilk sıradaki yerini korudu
Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sırasını koruyor. Geçen yıl haziran ayında İstanbul'dan 764 konut satın alan yabancılar, bu yılın aynı döneminde bin 9 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,1 artış gösterdi. Antalya, satılan 668 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı, 134 konutla Ankara, 123 konutla Yalova, 122 konutla Bursa ve 111 konutla Trabzon takip etti.
Yılın ilk yarısında ise İstanbul'da 8 bin 903, Antalya'da 4 bin 93, Ankara'da bin 111, Bursa'da bin, Yalova'da 811, Sakarya'da 592, Trabzon'da 425, Mersin'de 410, Muğla'da 391 ve Aydın'da 355 adet konut yabancılara satıldı.
Iraklılar liderliği sürdürüyor
Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın haziran ayında 315 konut satın alan Iraklılar, bu yılın aynı döneminde 429 konutun sahibi oldu. Iraklıları, 415 konutla İranlılar, 190 konutla Ruslar, 126 konutla Almanlar, 103'er konutla İngilizler ve Kuveytliler takip etti.
Bu yılın ocak-haziran döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde, Iraklılara 3 bin 337, İranlılara 2 bin 202, Ruslara bin 264, Suudilere bin 94 ve Afganlara 987 adet konut satışı gerçekleştirildi.
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