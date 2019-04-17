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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
17.04.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Yabancıya konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek rakamları görüldü

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Yabancıya konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek rakamları görüldü

Yılın ocak-mart dönemindeki 9 bin 618 adet konut satışı, yabancıya satışta tarihin en iyi birinci çeyrek rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yeni yıla hızlı başlayan, şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81,5'lik artışa işaret etti. Bu yılın mart ayında yabancılara konut satışı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artış göstererek bin 827'den 3 bin 129'a yükseldi. Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü. 

Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul'dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul'dan konut alımı, martta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 173,4 artış gösterdi. 

Antalya, satılan 626 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya'yı 173 konutla Ankara, 121 konutla Bursa, 110 konutla Yalova ve 104 konutla Sakarya izledi. 

Yabancılara konut satışında en fazla artışın yaşandığı il İstanbul oldu. İstanbul'un yüzde 158,2 artışla Ankara ve yüzde 55,2 yükselişle Sakarya takip etti. 
Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon'da geçen yılın mart ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 63,4'lük düşüş yaşanması dikkati çekti. 

Yılın ilk çeyreği incelendiğinde İstanbul'da 4 bin 321, Antalya'da bin 899, Ankara'da 561, Bursa'da 490, Yalova'da 410, Sakarya'da 319, Mersin'de 210, Samsun'da 196, Trabzon'da 155 ve İzmir'de 134 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü. 

IRAKLILAR LİDERLİĞİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye'de konut sahibi yabancıların uyrukları dikkate alındığında, Iraklılar, liderliğini korudu. Geçen yılın mart ayında 348 konut satın alan Iraklılar, bu yılın mart ayında 548 konutun sahibi oldu. 

Iraklıları, 334 konutla İranlılar, 189 konutla Suudiler, 156 konutla Ruslar ve 150 konutla Afganlar takip etti. 

Mart ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla konut satışlarının en fazla arttığı ülke yüzde 500 ile İsrail olurken, bu ülkeyi yüzde 457 ile Filistin ve yüzde 446 ile Cezayir izledi. 

Bu yılın ocak-mart döneminde ülke uyruklarına göre yabancılara yapılan konut satış rakamları incelendiğinde Iraklılara bin 781, İranlılara 946, Ruslara 587, Afganlara 507 ve Suudilere 440 adet konut satışı gerçekleştirildi. 

"YABANCIYA KONUT SATIŞINDA 2019'DA REKOR KIRACAĞIZ"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, 2019 yılına bir önceki yıla oranla yüzde 30'lara varan ciddi bir konut satışı düşüşüyle başladıklarını anımsattı. 

Mart ayı verilerinin yine yüzde 5'lik azalış gösterdiğini ancak ilk iki ay baz alındığında konut satışlarında bir artış ve düşüşün kapandığını söyleyen Tavukçuoğlu, "Mart ayıyla birlikte düğün sezonunun açıldı. Konut fiyatlarına uzun zamandan beri zam yapılmadı. Krediden ziyade markalı büyük konut projelerin cazip kampanyalarıyla bir toparlanma sürecine girmiş bulunuyoruz. Ancak 2019 yılını geçtiğimiz yıla göre bir miktar daha az kapatmış olacağız. Unutmamak gerekiyor ki, Türkiye çok genç bir nüfusa sahip ve barınma temel ihtiyaç." diye konuştu. 

Tavukçuoğlu, 2020 yılından itibaren sektörün yeniden atağa geçeceğini öngördüklerini söyledi. 

Bu süreçte Anadolu'daki konut projelerinin, yurt dışındaki projeler ve yabancıya konut satışının ön plana çıkacağına dikkati çeken Tavukçuoğlu, "Yabancıya konut satışının her ay giderek artması, 2019 yılında yeni bir rekor kıracağımızı gösteriyor. Türkiye hem konut fiyatları hem tarihi ve doğal güzellikleriyle yabancılar için büyük bir avantaj sunuyor. Yabancıya konut satışında bu yıl 50 bin konut bandını rahatlıkla görebileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. 

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