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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ekonomi
İHA
16.01.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Yabancılar o ile akın etti! Konut satışları yüzde 111,4 arttı

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Yabancılar o ile akın etti! Konut satışları yüzde 111,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Muğla'da, Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2018 yılı Aralık ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK verilerine göre Muğla'da konut satışları yüzde 2,5 arttı. Muğla’da konut satışları 2018 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 oranında artarak 1617 oldu. Bu satışların 728’i ilk satış, 889’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla, Türkiye genelinde yüzde 1,2’lik payla 22'nci sırada yer aldı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 74,5 AZALDI

Muğla’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 oranında azalış göstererek 105 oldu. 105 ipotekli satışın 54’ü ilk satış, 51’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 7 Bin 148 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 5,2 olurken bu oran Muğla için yüzde 6,5 olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLAR YÜZDE 29,7 ARTTI

Muğla’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %29,7 oranında artış göstererek 1512 oldu. Bu satışların 674’ü ilk satış, 838’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 129 Bin 697 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI YÜZDE 111,4 ARTTI

Muğla'da Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 111,4 oranında artarak 93 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık ayında ilk sırayı 2 bin 170 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 744 konut satışı ile Antalya, 252 konut satışı ile Bursa, 251 konut satışı ile Ankara izledi.

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