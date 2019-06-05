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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
05.06.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

Yabancılar Boğaz'da yazlık alıyor

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Yabancılar Boğaz'da yazlık alıyor

Körfez ülkelerinden Türk gayrimenkul sektörüne önemli ilgi var. Ortadoğulu üst düzey gelire sahip kişiler İstanbul Boğazı'ndan yalı alıyor.

Yabancıya konut satışları rekor kırarken, Boğaz hattındaki yalı ve köşklere de yoğun ilgi var. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, İstanbul Boğazı’nın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğunu belirterek, “Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip kesimin, İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var” dedi.

30 MİLYONDAN BAŞLIYOR

Posta Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa yerine İstanbul’u tercih etmelerinin başlıca sebebinin daha kolay vatandaşlık alabilmeleri olduğunu ifade eden Başaran, “Irak, İran, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri ve Katar’dan çok talep geliyor. Ev almak isteyenler nisan-mayıs aylarında İstanbul’a gelmeye başlıyor ve bu yoğunluk ekime kadar sürüyor. Yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor” diye konuştu.

KDV MUAFİYETİ VAR

Özellikle KDV muafiyeti, vatandaşlık için 250 bin dolarlık yatırım bedeli gibi düzenlemeler ile yurt dışında yapılan fuarlardan sonra yabancıya satışlardaki artış hız kesmiyor.

100 TANE SATILDI

Evrim Kırmızıtaş Başaran, şöyle devam etti:

“Son dönemde gayrimenkulde dolardan TL’ye geçiş de alımları kolaylaştırdı, yalılar yabancılara göre daha ulaşılabilir hale geldi. Katarlılara 150 milyon dolara satılan yalı Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı) en pahalı yalı konumunda. Katarlılar yine Sarıyer’de 75 milyon dolara yalı aldı. 600 yalının yaklaşık 100’ünü yabancılar almış durumda.”

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