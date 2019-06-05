Yabancılar Boğaz'da yazlık alıyor
Körfez ülkelerinden Türk gayrimenkul sektörüne önemli ilgi var. Ortadoğulu üst düzey gelire sahip kişiler İstanbul Boğazı'ndan yalı alıyor.
Yabancıya konut satışları rekor kırarken, Boğaz hattındaki yalı ve köşklere de yoğun ilgi var. Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran, İstanbul Boğazı’nın üst düzey gelir grubuna sahip yabancıların tercih ettiği en önemli lokasyon olduğunu belirterek, “Ortadoğu ülkelerinden üst düzey gelir grubuna sahip kesimin, İstanbul Boğazı’ndaki yalı ve köşklere büyük ilgisi var” dedi.
30 MİLYONDAN BAŞLIYOR
Posta Gazetesi'nin haberine göre, Avrupa yerine İstanbul’u tercih etmelerinin başlıca sebebinin daha kolay vatandaşlık alabilmeleri olduğunu ifade eden Başaran, “Irak, İran, Ürdün, Türk Cumhuriyetleri ve Katar’dan çok talep geliyor. Ev almak isteyenler nisan-mayıs aylarında İstanbul’a gelmeye başlıyor ve bu yoğunluk ekime kadar sürüyor. Yalı fiyatları 30 milyon lira ila 500 milyon TL arasında değişiyor” diye konuştu.
KDV MUAFİYETİ VAR
Özellikle KDV muafiyeti, vatandaşlık için 250 bin dolarlık yatırım bedeli gibi düzenlemeler ile yurt dışında yapılan fuarlardan sonra yabancıya satışlardaki artış hız kesmiyor.
100 TANE SATILDI
Evrim Kırmızıtaş Başaran, şöyle devam etti:
“Son dönemde gayrimenkulde dolardan TL’ye geçiş de alımları kolaylaştırdı, yalılar yabancılara göre daha ulaşılabilir hale geldi. Katarlılara 150 milyon dolara satılan yalı Şehzade Burhanettin Yalısı (Erbilgin Yalısı) en pahalı yalı konumunda. Katarlılar yine Sarıyer’de 75 milyon dolara yalı aldı. 600 yalının yaklaşık 100’ünü yabancılar almış durumda.”
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