Yabancıda ‘Şok’ ilgisi
GIDA perakendeciliği sektörünün önde gelen oyuncularından Şok Marketler Ticaret A.Ş’nin hisseleri halka arz ediliyor.
Halka arzda talep toplama tarihlerinin 8-9 Mayıs, fiyat aralığının ise 12.00-14.40 TL olduğu Şok Marketler’e yabancı yatırımcıların da ilgisi büyük. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Şok Marketler’in halka arzının Türkiye’nin son 10 yılının en büyük halka arzlarından biri olmasını beklediklerini anlatarak, “Halka arzdan elde edilecek gelirin büyük kısmı öncelikle finansal borçların ödenmesi amacıyla kullanılacak. Bu şekilde öz sermayemizi güçlendirerek; kârlılığımızı daha da arttırma arzusundayız. Asgari yüzde 30 oranında temettü dağıtmayı öngörüyoruz“ dedi.
CİRO 9.5 MİLYAR TL
Dünyada aynı dönemde 10’a yakın halka arz olduğunu anlatan Uğur Demirel, “Şok Marketler bu halka arzlardan bir tanesi ve yatırımcıların en çok ilgi gösterdiği şirket. Döviz kurlarındaki hareketliliğin halka arza etkisi olmaz. Gelen talepler çok iyi. Özellikle de yabancılardan. 160’a yakın yabancı yatırımcı ile görüşmemiz oldu ve çok olumlu bakıyorlar. 2017’yi 81 ilde 5 bin 100 mağaza ile kapattık, Mart 2018 sonu itibariyle yaklaşık 5 bin 500 mağazaya ulaştık. Her yıl ortalama 4 bin kişiye ek istihdam sağlayarak Türkiye’nin bu konudaki en başarılı şirketlerinden biri olduk. 31 Aralık 2017 itibariyle konsolide ciromuz 9.5 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.
Gıda perakende sektörü hakkında bilgiler de veren Uğur Demirel, sözlerine şöyle devam etti: “2012-2017 yılları arasında şehirli nüfus arttı ve orta sınıf da yaklaşık son 15 yılda üç kat büyüdü. Alışveriş merkezleri yaygınlaşırken, indirim marketlerinin yükselişi de hızlandı. Bu da bizim için çok önemli.”
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