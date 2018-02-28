En çok o ülkeden turist geldi

2016’dan sonra 2017’de turizmde toparlanmaya başlayan ve turist sayısı arttıran Türkiye, 2018’in ilk ayında da turist sayılarını arttırmayı başardı. 2016’da 25

milyon 352 bin turistin geldiği Türkiye’ye, 2017’de 32 milyon 410 bin turist gelmişti. Turist sayısı artsa da gelirlerdeki yükseliş sınırlı kalmıştı.

Turizm sektörü temsilcileri 2018 ve sonrası için hedeflerinin turist sayısının yanında gelirleri de arttırmanın olduğunu açıklamıştı. 2018’in Ocak ayında gelen turist sayı da hedeflerde olduğu gibi artmaya devam etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı istatistiklere göre ocak ayında Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38’lik artışla 1 milyon 55 binden 1 milyon 461 bin kişiye yükseldi.

ARTIŞ VAR

Ocak ayında Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada İran yer aldı. İran’dan gelen turist sayısı geçen yılın ocak ayına göre 101 bin 636’dan 154 bin 296’ya yükseldi. Türkiye’ye en çok turistin geldiği yıllar arasında olan 2015’in ocak ayında ise Türkiye’ye en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ilk sırada Almanya 115 bin 993 turistle ilk sırada yer alıyordu. 2018’in ocak ayında Almanya bu sıralamada kendisine dördüncü sırada yer buldu. Almanya’da söz konusu ayda gelen turist sayısı 86 bin 875 kişiye ulaştı.

Geçen yıl ise 78 bin 750 Alman ocak ayında Türkiye’ye gelmişti. 2018’in ocak ayında en çok turist gönderen ülkeler sıralamasının ikinci sırası ise Gürcistan’a ait . Nüfus kağıdı ile Türkiye’ye geçebilen Gürcü turistlerin sayısı ocakta 150 bin 849’a çıktı. Geçen yıl aynı ayda 140 bin 988 kişi gelmişti. Listenin üçüncü sırasında ise Bulgaristan yer aldı. Yılın ilk ayında Bulgaristan’dan gelen turist sayısı 77 bin 879’dan 119 bin 296’ya çıktı. Beşinci sıradaki Rusya’dan gelen turist sayısı ise 68 bin 910 oldu. Geçen yılın ilk ayında ise 40 bin 124 Rus turist Türkiye’ye gelmişti.

YUNAN TURİSTİN YÜKSELİŞİ

Dikkat çekici artışlardan biri de Irak’tan gelen turist sayısında yaşandı. Irak’tan gelen turist sayısı geçen yılın ocak ayında 30 bin 736’ydı. Bu yıl ise 56 bin 399’a çıktı. Suudi Arabistanlı turist sayısında da artış gerçekleşti. Gelen turist sayısı 27 bin 54’ten 50 bin 308’e yükseldi. Yunanistan da artış yaşanan ülkeler arasında yer aldı.

Geçen yıl 29 bin 972 Yunan Türkiye’ye gelirken bu yıl yüzde 65 artarak 49 bin 752 kişi Türkiye’ye geldi. Yaşanan bu yükselişler turizm sektörü temsilcilerini sevindirdi. Özellikle yurtdışından gelen ön taleplerde de artış yaşandığına dikkat çeken sektör temsilcileri, “Özellikle yaz aylarında otellerde dolulukların yüksek olmasını bekliyoruz. Ancak fiyatların da aynı oranda yükseldiğini söylemek zor. Turizm gelirlerinin daha hızlı arttırabilmek için fiyatları da yukarı çekmemiz gerekiyor. Bu yılda itibaren eğer farklı sıkıntılar yaşanmazsa artan taleple birlikte fiyatları da yukarı çekebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.