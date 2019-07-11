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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
11.07.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk vatandaşı oldu

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Yabancı yatırımcılardan 981'i Türk vatandaşı oldu

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 19 Eylül 2018'de değiştirilmesinden bugüne kadar ABD, Kanada, Çin, Rusya, İtalya, Avustralya ve Yunanistan vatandaşlarının aralarında bulunduğu 981 yatırımcı, Türk vatandaşlığı hakkını kazandı. Türk vatandaşı olmak isteyen 2 bin 700 yabancı, 1 milyar dolara yaklaşan tutarda yatırım yaptı.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 19 Eylül 2018'de değiştirilmesinden bu yana ABD, Kanada, Çin, Rusya, İtalya, Avustralya ve Yunanistan vatandaşlarının aralarında bulunduğu 981 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu.

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 19 Eylül 2018'de Resmi Gazete'de yayımlandı.  Yönetmeliğe göre, Cumhurbaşkanınca belirlenen kapsam ve tutarda sabit sermaye yatırımı gerçekleştiren, üç yıl satılmaması şerhi koydurarak taşınmaz satın alan veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş taşınmazın üç yıl süreyle satılmayacağını taahhüt eden, istihdam oluşturan, mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatıran, devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın alan ve gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az üç yıl elinde tutma şartıyla satın alan kişilere vatandaşlık yolu açıldı.

AA muhabirinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayınladığı günden bugüne kadar Türk vatandaşı olmak isteyen 2 bin 700 yabancı yatırımda bulundu, 1 milyar dolara yaklaşan tutarda yabancı kaynaklı yatırım sağlandı.  Yatırım yapanlardan 981 kişi ise Türk vatandaşlığı hakkını kazandı.

Aralarında ABD, Rusya ve Kanada vatandaşları da bulunuyor

Türk vatandaşlığı kazanan yatırımcılar listesinde, İran 253 kişiyle ilk sırada yer aldı. İran'ı 143 kişiyle Irak, 97 kişiyle Yemen, 94 kişiyle Afganistan, 59 kişiyle Suriye, 58 kişiyle Filistin, 57 kişiyle Ürdün, 45 kişiyle Mısır, 21 kişiyle Çin ve 16 kişiyle Azerbaycan takip etti.

ABD ve Rusya'dan 6'şar, Kanada, İtalya ve İsrail'den 4'er, Ukrayna, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'ndan 2'şer, Avustralya ve Yunanistan'dan birer yatırımcı da Türk vatandaşlığı hakkını elde edenler arasında yer aldı. 

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