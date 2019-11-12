Yabancı yatırımcı ‘rüzgâr’ın peşinde

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yabancı şirketlerin yenilenebilir enerji kaynakları alanında Türkiye’ye yoğun bir ilgisinin bulunduğunu söyledi. Yılmaz “Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Rüzgâr nereye eserse yatırımcı oraya gider” dedi. Yılmaz, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette, 2020 yılı nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgâr enerjisi santrali için başvuruları alacaklarını ifade ederek, “Piyasadaki genel ekonomik durum sektörde yatırımları bir miktar etkilese de, 2019’da rüzgârda ve güneşte yatırımlar iyi bir şekilde devam etti. Geçen yıl rüzgârda 4 bin megavat civarındaydık, şimdi ise 7 bin megavat civarındayız. Şimdi güneşte çatı da başlayacak. Çatıda maliyetler düştüğü için ekonomik olarak geri dönüşümü hızlanacak. Dolayısıyla teşviksiz yatırımlar için de ciddi talep var” diye konuştu.

YEKDEM UZATILABİLİR

2020’nin yatırımların hızlandığı bir yıl olacağını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) uzatılmasına yönelik çalışmalar var. Ancak fiyatlar değişecek. Bu fiyat yaklaşık 10 sene öncesinin şartlarına göre belirlenmişti. Dolayısıyla 10 sene öncesine göre ciddi maliyet ucuzlaması oldu. Zaten yatırımcılar da bunu bekliyor. Teşvik olsun, bu fiyatlarda olmasın diyorlar. Ben de teşvike yatırımcıların ihtiyaç duyacağı kanaatinde değilim. Piyasada aynı şartlara veya daha iyisine satabilecek. YEKDEM’i uzatmayla ilgili nihai yetki EPDK’da değil. EPDK çalışmaları yaptı, istişare yaptı, görüşlerini verdi. Belki de ondan önce yerli teşvik katkısı meselesi var. Belki o çerçevede adım atılır. Yerli katkı düzenlemesi olacak. O desteğin tatmin edici olacağını düşünüyorum.”

“Yerli katkı TL mi olacak” şeklindeki soruya ise Yılmaz, “Yatırımcı her zaman yatırımını garanti altına almak ister. Hem yatırımcıyı hem tüketiciyi memnun etmek gerekir. Yatırımcıyı memnun etmemek yatırımları kısar. Nihayetinde bu tüketiciye yansıyacak” yanıtını verdi.