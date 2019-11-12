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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
12.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yabancı yatırımcı ‘rüzgâr’ın peşinde

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Yabancı yatırımcı ‘rüzgâr’ın peşinde

Uluslararası yatırımcıların son dönemde de yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgisi artıyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, “Yabancı firmaların Türkiye’ye yoğun bir ilgisi var. Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Rüzgâr nereye eserse yatırımcı oraya gider” dedi. 2020 yılı nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgâr enerjisi santralı için başvuru alacaklarını kaydeden Yılmaz, teşviksiz yatırımlar için ciddi bir talep olduğunu da sözlerine ekledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, yabancı şirketlerin yenilenebilir enerji kaynakları alanında Türkiye’ye yoğun bir ilgisinin bulunduğunu söyledi. Yılmaz “Birkaç firmanın Türkiye’de yenilenebilir enerji için proje satın aldığını biliyorum. Rüzgâr nereye eserse yatırımcı oraya gider” dedi. Yılmaz, bir grup gazeteci ile yaptığı sohbette, 2020 yılı nisan ayında 2 bin megavatlık rüzgâr enerjisi santrali için başvuruları alacaklarını ifade ederek, “Piyasadaki genel ekonomik durum sektörde yatırımları bir miktar etkilese de, 2019’da rüzgârda ve güneşte yatırımlar iyi bir şekilde devam etti. Geçen yıl rüzgârda 4 bin megavat civarındaydık, şimdi ise 7 bin megavat civarındayız. Şimdi güneşte çatı da başlayacak. Çatıda maliyetler düştüğü için ekonomik olarak geri dönüşümü hızlanacak. Dolayısıyla teşviksiz yatırımlar için de ciddi talep var” diye konuştu.

YEKDEM UZATILABİLİR

2020’nin yatırımların hızlandığı bir yıl olacağını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) uzatılmasına yönelik çalışmalar var. Ancak fiyatlar değişecek. Bu fiyat yaklaşık 10 sene öncesinin şartlarına göre belirlenmişti. Dolayısıyla 10 sene öncesine göre ciddi maliyet ucuzlaması oldu. Zaten yatırımcılar da bunu bekliyor. Teşvik olsun, bu fiyatlarda olmasın diyorlar. Ben de teşvike yatırımcıların ihtiyaç duyacağı kanaatinde değilim. Piyasada aynı şartlara veya daha iyisine satabilecek. YEKDEM’i uzatmayla ilgili nihai yetki EPDK’da değil. EPDK çalışmaları yaptı, istişare yaptı, görüşlerini verdi. Belki de ondan önce yerli teşvik katkısı meselesi var. Belki o çerçevede adım atılır. Yerli katkı düzenlemesi olacak. O desteğin tatmin edici olacağını düşünüyorum.”

“Yerli katkı TL mi olacak” şeklindeki soruya ise Yılmaz, “Yatırımcı her zaman yatırımını garanti altına almak ister. Hem yatırımcıyı hem tüketiciyi memnun etmek gerekir. Yatırımcıyı memnun etmemek yatırımları kısar. Nihayetinde bu tüketiciye yansıyacak” yanıtını verdi.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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