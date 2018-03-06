Yabancı yatırımcı borsada geçen ay satışa geçti

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ayında net 22 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, şubatta satışa geçerek 425 milyon dolar ile aylık bazda Kasım 2016'dan bu yana en yüksek tutarlı satışa imza attı.

Yabancı yatırımcılar, geçen yıl genel olarak alım tarafında yer almış ve 2017'yi toplamda 1 milyar 781 milyon dolarlık net alımla tamamlamıştı. Bu yılın ilk ayındaki ayındaki sınırlı alımlarının ardından şubatta satış tarafında yer alan yabancı yatırımcıların, 2017 kapanışına göre net satış tutarı 403 milyon dolar oldu.

Yabancı yatırımcıların şubat ayındaki işlemlerine bakıldığında, en çok tercih edilen hisseler arasında son 4 ayda olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan hisseler arasında ise endeks üzerinde ağırlığı yüksek Garanti Bankası ve İş Bankası (C) paylarının olması dikkati çekti.

Yabancı yatırımcıların, 15 ayın en yüksek tutarlı satışını gerçekleştirdiği şubatta, BIST 100 endeksi TL bazında yüzde 0,48, dolar bazında ise yüzde 1,67 değer kaybetti.

Analistler, şubat ayında açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım beklentilerinin yükseldiğini, buna bağlı olarak ABD'de 2 yıl vadeli tahvil faizlerinin yüzde 2,29 ile 9,5 yılın zirvesine çıktığını anımsattı.

Söz konusu gelişmelerle azalan küresel risk iştahının pay piyasalarında satış baskısına neden olduğunu belirten analistler, ABD, Avrupa ve Japonya borsalarındaki değer kayıplarının şubatta yüzde 4'ü aştığını kaydetti.

Analistler, azalan risk iştahına paralel Borsa İstanbul'da da satış ağırlıklı bir seyir izlendiğini, buna karşın satış tutarının benzer borsalara göre sınırlı kaldığını söyledi.



YABANCILAR ŞUBATTA EN ÇOK THY HİSSESİ ALDI



THY, 57,3 milyon dolarla şubatta yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Garanti Bankası, 85,1 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en çok net alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 14,9 milyon dolar ile Ayen Enerji, 13,8 milyon dolar ile Yapı Kredi, 12,6 milyon dolar ile Tekfen Holding ve 12,3 milyon dolar ile Ereğli Demir Çelik izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Garanti Bankası'nın ardından şubatta en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 68,1 milyon dolar ile Emlak Konut GYO, 66 milyon dolar ile Koza Altın, 55,4 milyon dolar ile Tüpraş ve 32,5 milyon dolar ile İş Bankası (C) oldu.

Yılın en büyük halka arzı olan ve 8 Şubat'ta borsada işleme açılan Enerjisa Enerji pay piyasasında da yabancı yatırımcıların 26,5 milyon dolarlık net satış yapmaları dikkati çekti.

Analistler, şubat ayında küresel piyasalardaki negatif seyrin ardından mart ayında Fed'in Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak faiz kararı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile gündeme gelen "ticaret savaşlarına" ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in mart toplantısında 25 baz puanlık faiz artışının piyasalar tarafından fiyatlandığını belirten analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından yılın geri kalanına ilişkin ipuçlarının aranacağını söyledi.

Yabancı yatırımcıların net alış/satış tutarı ve BIST 100 endeksinin TL ve dolar bazlı değişimleri şöyle: