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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
05.10.2018 - 14:55, Son Güncelleme:

Yabancı yatırımcı borsada geçen ay alışa geçti

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Yabancı yatırımcı borsada geçen ay alışa geçti

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcılar, 7 ayın ardından ilk kez eylül ayında net alım yaptı. Yabancı yatırımcıların alımları ile BIST 100 endeksinin eylülde dolar bazında artışı yüzde 16,56'ya ulaştı ve bu Ocak 2012'den bu yana en hızlı yükselişe işaret etti. Banka pay piyasalarındaki satışları çoğunlukla eylülde de devam eden yabancı yatırımcılar, en çok THY hisse aldı.

Borsa İstanbul'da şubat ayından beri devam eden yabancı yatırımcı satışı, eylül ayında yerini alışa bıraktı.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da ocak ayında net 22 milyon dolarlık alım yapan yabancı yatırımcılar, sonraki 7 ay boyunca net satış tarafında yer aldı. Ağustos ayında 118 milyon dolar satış gerçekleştiren yabancı yatırımcılar, eylül ayında 112 milyon dolarlık net alım yaptılar.

Yıl başından bu yana yabancı yatırımcı işlemlerine bakıldığında ise eylüldeki alışlara karşın halen 2 milyar 66 milyon dolarlık net satış gerçekleştirildiği görülüyor.

Yabancı yatırımcıların eylülde en çok tercih ettiği hisseler arasında bir önceki ay olduğu gibi yine Türk Hava Yolları (THY) öne çıkarken, en fazla satış yapılan hisseler arasında çoğunlukla bankaların olması dikkati çekti.

Borsa İstanbul'da 7 ayın ardından ilk kez yabancı yatırımcıların aylık bazda net alım yapmalarının etkisiyle BIST 100 endeksi, eylülde TL bazında yüzde 7,80 yükseldi. Endeksin dolar bazındaki artışı ise yüzde 16,56 ile Ocak 2012'den bu yana en hızlı yükselişe işaret etti.

Analistler, eylülde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 625 baz puanlık faiz artırımının döviz kurlarındaki volatiliteyi azaltması ve açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın, yabancı yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisini artırdığını belirtti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eylüldeki faiz artırımına karşın yurt içi gelişmelerle dolar/TL'nin aylık bazda yüzde 7,5 gerilediğine dikkati çeken analistler, aynı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri ve Almanya'ya yaptığı resmi ziyaretin de piyasaları pozitif etkilediğini söyledi.

YABANCILAR EYLÜLDE EN ÇOK THY HİSSESİ ALDI
THY, 99,8 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Türk Telekom, 124,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en alım yaptığı hisse senetlerinde THY'yi 82 milyon dolar ile ASELSAN, 70,2 milyon dolar ile Garanti Bankası, 30,1 milyon dolar ile BİM Mağazacılık ve 27,2 milyon dolar ile Koza Altın izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Türk Telekom'un ardından eylülde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 38,8 milyon dolar ile Yapı Kredi, 34,7 milyon dolar ile Vakıfbank, 34,2 milyon dolar ile İş Bankası (C) ve 18,2 milyon dolar ile Sabancı Holding oldu.

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