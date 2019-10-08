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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.10.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Yabancı yatırımcı borsada 8 ayın en güçlü alımını eylül ayında yaptı

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Yabancı yatırımcı borsada 8 ayın en güçlü alımını eylül ayında yaptı

Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı, eylül ayını 311 milyon dolarlık net alımla tamamlarken, ocak ayından bu yana en güçlü alımı gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar, yılın 9 ayında toplam 153 milyon dolarlık net satış yaptı.

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi. AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa İstanbul'da temmuz ve ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net satım yapan yabancı yatırımcılar eylülde bu satışların 311 milyon dolarlık kısmını geri aldı. Yabancı yatırımcının eylüldeki 311 milyon dolarlık alışı, ocak ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti.

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri işlemlere bakıldığında ise eylül ayını toplamda 153 milyon dolarlık satışla tamamladıkları görüldü. 2018'in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti. BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle eylülde Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının temmuz ayında başlayan faiz indirimine eylülde devam etmesi, enflasyonun tek haneye gerilemesi ve döviz kurlarının sakin seyrinin desteğini alan yabancı yatırımcının eylüldeki alımlarının, ekimde de devam edebileceği öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını destekleyeceğini ifade etti. Fed'in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin yabancı yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi.

YABANCILAR EYLÜLDE EN ÇOK BİM ALDI
BİM Mağazalar, 80,1 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Pegasus, 38,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde BİM Mağazalar'ı, 58,6 milyon dolar ile Halkbank, 44,7 milyon dolar ile Türk Hava Yolları, 39,9 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 35,5 milyon dolar ile Tüpraş izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Pegasus ardından eylülde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri ise 28,6 milyon dolar ile İş Finansal Kiralama, 20,6 milyon dolar ile Tekfen Holding, 17,5 milyon dolar ile Koza Altın ve 13,2 milyon dolar ile Turkcell oldu. 

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