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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
16.10.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

Yabancı uzun vadeli bakıyor

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Yabancı uzun vadeli bakıyor

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, uluslararası yatırımcılara Türkiye'de 3. çeyrekte yaşanan gelişmeler, bunların etkileri, hükümetin aldığı kısa ve uzun dönemli önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduklarını aktararak, "Yatırımcılar G20 üyesi olan Türkiye'nin dünya ve bölge için önemli bir ülke olduğunu, yüksek bir potansiyeli bulunduğunu, yakın geçmişte çok başarılı bir performans gösterdiğini, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti" dedi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta yapılan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını değerlendirdi.

Açıklamasında, dünya ekonomisinin makul ve sakin bir büyüme seyri içinde olduğunu belirten Aydın, "2008'in altında olmakla birlikte yüzde 3.5 civarında bir büyüme hızı var, ancak büyüme hızı ülkeler arasında önemli farklılıklar da gösteriyor" ifadesini kullandı. Aydın, uluslararası düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik genel bir isteksizlik gözlemlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Düzenlemelerin hazırlanmasında hızlı hareket edilse de uygulama daha yavaş ilerliyor. Toplantılarda yatırımcılara Türkiye'de yaşanan gelişmeler, etkileri, hükümetin aldığı önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduk. Yatırımcılar G20 üyesi olan Türkiye'nin dünya ve bölge için önemli bir ülke olduğunu, yüksek bir potansiyeli bulunduğunu, yakın geçmişte çok başarılı bir performans gösterdiğini ifade ederken yaşanan gelişmeleri sadece ekonomik nedenlere bağlamanın doğru olmadığını, kısa ve orta vadeli önlemleri yakından izlediklerini, politika bileşenlerini yerinde bulduklarını ve büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine yönelik olumlu sinyaller aldıklarını, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti."

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