Yabancı uzun vadeli bakıyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, uluslararası yatırımcılara Türkiye'de 3. çeyrekte yaşanan gelişmeler, bunların etkileri, hükümetin aldığı kısa ve uzun dönemli önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduklarını aktararak, "Yatırımcılar G20 üyesi olan Türkiye'nin dünya ve bölge için önemli bir ülke olduğunu, yüksek bir potansiyeli bulunduğunu, yakın geçmişte çok başarılı bir performans gösterdiğini, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti" dedi.
Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Endonezya'nın Bali Adası'nda geçen hafta yapılan Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Enstitüsü toplantılarını değerlendirdi.
Açıklamasında, dünya ekonomisinin makul ve sakin bir büyüme seyri içinde olduğunu belirten Aydın, "2008'in altında olmakla birlikte yüzde 3.5 civarında bir büyüme hızı var, ancak büyüme hızı ülkeler arasında önemli farklılıklar da gösteriyor" ifadesini kullandı. Aydın, uluslararası düzenlemelere uyum sağlanmasına yönelik genel bir isteksizlik gözlemlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Düzenlemelerin hazırlanmasında hızlı hareket edilse de uygulama daha yavaş ilerliyor. Toplantılarda yatırımcılara Türkiye'de yaşanan gelişmeler, etkileri, hükümetin aldığı önlemler ile bankacılık sektörü hakkında bilgi sunduk. Yatırımcılar G20 üyesi olan Türkiye'nin dünya ve bölge için önemli bir ülke olduğunu, yüksek bir potansiyeli bulunduğunu, yakın geçmişte çok başarılı bir performans gösterdiğini ifade ederken yaşanan gelişmeleri sadece ekonomik nedenlere bağlamanın doğru olmadığını, kısa ve orta vadeli önlemleri yakından izlediklerini, politika bileşenlerini yerinde bulduklarını ve büyümenin sağlıklı olarak sürdürülmesine yönelik olumlu sinyaller aldıklarını, Türkiye ekonomisinin uzun dönemli performansına güven duyduklarını belirtti."
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